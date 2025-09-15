Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer sind zum zweiten Mal Europameister. Das Team um Kapitän Dennis Schröder bezwang im Finale von Riga die Türkei mit 88:83. Das schreiben internationale Medien dazu:

Türkei

"Sabah": "Wir haben bis zum letzten Ballbesitz gespielt und gekämpft... In den letzten zwei Minuten ist uns das Spiel plötzlich entglitten. Die Jungs haben