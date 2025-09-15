Montag, 06. Oktober 2025

Plus EM-Gold

Pressestimmen zum Basketball-Titel: "Eine deutsche Maschine"

Deutschlands Basketballer holen nach dem WM-Titel auch EM-Gold - auch aus Sicht der internationalen Medien vor allem dank Dennis Schröder.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 08:34 Uhr 2 Minuten
Basketball-EM: Deutschland - Türkei
Dennis Schröder entschied am Ende das EM-Finale gegen die Türkei.

Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer sind zum zweiten Mal Europameister. Das Team um Kapitän Dennis Schröder bezwang im Finale von Riga die Türkei mit 88:83. Das schreiben internationale Medien dazu: 

Türkei

"Sabah": "Wir haben bis zum letzten Ballbesitz gespielt und gekämpft... In den letzten zwei Minuten ist uns das Spiel plötzlich entglitten. Die Jungs haben

