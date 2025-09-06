Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus EM-Endrunde in Riga

"Nicht leicht": Basketballer nach mühevollem Spiel weiter

Deutschlands Basketballer stehen wie erwartet im EM-Viertelfinale. Doch gegen einen Außenseiter tut sich der Weltmeister lange schwer. Immerhin ist der Bundestrainer zurück.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 16:03 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Basketball Europameisterschaft: Deutschland - Portugal
Deutschlands Basketballer hatten mit Portugal mehr Mühe als erwartet.

Riga (dpa) - Kapitän Dennis Schröder trommelte die deutschen Basketballer noch auf dem Parkett zusammen und richtete eine knappe Ansage ans Team. Das erst am Ende deutliche 85:58 (31:32) gegen Außenseiter Portugal hatte beim Weltmeister in Riga über drei Viertel für ordentlich Stress gesorgt. "Ich wünschte, wir wären mit etwas mehr Aggressivität rausgekommen. Das hat gezeigt, dass wir eine

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote