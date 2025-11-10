Memphis (dpa) - Die Oklahoma City Thunder haben ihren Ruf als bestes Team der NBA gefestigt und auch das Auswärtsspiel bei den Memphis Grizzlies gewonnen. Beim 114:100 überzeugte der deutsche Center Isaiah Hartenstein mit 18 Punkten und 13 Rebounds. Hinzu kamen zwei Vorlagen und ein Block für den 27-Jährigen aus Quakenbrück. Für den Titelverteidiger war es der zehnte Sieg im elften Spiel der Saison - kein anderes Team hat auch nur annähernd eine so gute Bilanz.

OKC steht weiterhin an der Spitze der Western Conference. Die schärfsten Verfolger sind die San Antonio Spurs, die Denver Nuggets und die Los Angeles Lakers.

Europameister verlieren mit ihren Teams

Weniger gut läuft es für die Orlando Magic um die Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva. Zwei Tage nach dem Sieg bei den Boston Celtics kassierte das Team aus Florida eine 107:111-Niederlage gegen denselben Gegner. Wagner mit 20 Punkten und da Silva mit 12 Zählern als Einwechselspieler konnten die Pleite nicht verhindern - selbst die 28 Zähler von Paolo Banchero, der damit bester Werfer der Partie war, waren zu wenig.

Auch Dennis Schröder und die Sacramento Kings mussten eine weitere Niederlage hinnehmen. Das Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves verloren die Kings deutlich mit 117:144.

Nationalmannschafts-Kapitän Schröder knickte in der ersten Halbzeit um und traf nur einen seiner sechs Würfe. Er erzielte drei Punkte, holte drei Rebounds und legte zwei Körbe auf.