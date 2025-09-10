Wembys Idee: Spurs suchen Ultras für die neue NBA-Saison
Victor Wembanyama sucht echte Stimmungsmacher: Beim Spurs-Casting winkt ein exklusiver Fan-Club – aber nur für Hartgesottene mit Zeit und Geld. Was steckt hinter dem neuen Konzept?
San Antonio (dpa) - Ultras wie im Fußball, Stimmung wie in der Kurve - so in etwa stellen sich die San Antonio Spurs ihr neues Fan-Projekt in der NBA vor. Angeregt von ihrem Star, dem 21 Jahre alten Franzosen Victor Wembanyama, kommt es am Sonntag deswegen zu einem Casting für Mitglieder eines neuen Fan-Clubs. Wer dabei sein will, muss sich eine Mitgliedsgebühr in Höhe von 999 US-Dollar
