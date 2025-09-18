New York (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat die Phoenix Liberty zum Ausgleich in den WNBA-Playoffs gegen die New York Liberty geführt und dabei auch ihre Schwester besiegt. Sabally kam beim 86:60-Auswärtserfolg auf 15 Zähler und war damit punktbeste Werferin der Partie. Den Auftakt hatte der Titelverteidiger aus New York um die Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie

