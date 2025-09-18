WNBA: Sabally hält Playoff-Duell mit ihrer Schwester offen
Erstmals stehen zwei deutsche Geschwister in der WNBA gemeinsam auf dem Feld - wenn auch für unterschiedliche Teams. Weil Satou Sabally einen starken Auftritt hinlegt, steht ein drittes Duell bevor.
New York (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat die Phoenix Liberty zum Ausgleich in den WNBA-Playoffs gegen die New York Liberty geführt und dabei auch ihre Schwester besiegt. Sabally kam beim 86:60-Auswärtserfolg auf 15 Zähler und war damit punktbeste Werferin der Partie. Den Auftakt hatte der Titelverteidiger aus New York um die Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie
