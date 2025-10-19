Houston (dpa) - Basketball-Star Kevin Durant unterschreibt im fortgeschrittenen Sportleralter noch einmal einen hoch dotierten Vertrag und wird in der besten Liga der Welt zum Krösus. Laut ESPN haben sich der Profi und sein neuer Club Houston Rockets auf eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 90 Millionen US-Dollar (etwa 77,1 Millionen Euro) geeinigt. Der Deal beinhalte eine Spieleroption für die Saison 2027/28, wie Durants Agent dem Sender sagte.

Der 37-Jährige wurde im Juli in einem komplizierten Tauschgeschäft von den Phoenix Suns zu den Texanern transferiert. Im Gegenzug wechselten unter anderem Jalen Green und Dillon Brooks nach Phoenix. In Houston dürfte Durant einen dritten Titel nach 2017 und 2018 (jeweils mit den Golden State Warriors) in Angriff nehmen.

Fast 600 Millionen US-Dollar

Nach Angaben des gut informierten ESPN-Journalisten Shams Charania steigt Durant damit zum Basketball-Profi mit den höchsten Verdiensten in der NBA auf. Mit 598,2 Millionen Dollar (rund 513 Millionen Euro) zieht Durant demnach am 40 Jahre alten Superstar LeBron James vorbei. Dabei geht es nicht nur um bislang verdientes Geld, sondern auch Einnahmen aus bereits abgeschlossenen Vertragsjahren der Zukunft.

Houston eröffnet in der Nacht zum Mittwoch (1.30 Uhr/MESZ) mit einem Gastspiel bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder die neue Saison in der NBA. Oklahoma City und Houston zählen neben den Denver Nuggets zu den großen Titelanwärtern im Westen.