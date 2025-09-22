Minneapolis (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist mit den Phoenix Mercury mit einer Niederlage in die Halbfinal-Playoffs der WNBA gestartet. Sabally und Co. verloren bei den Minnesota Lynx mit 69:82 und stehen in der Best-of-Five-Serie damit bereits unter Druck.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der sich Phoenix eine Sieben-Punkte-Führung erarbeitet hatte (47:40),