Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball

Satou Sabally startet mit Niederlage ins WNBA-Halbfinale

Eine Halbzeit lang dominieren Sabally und Co. Dann läuft nicht mehr viel zusammen. Auch nicht bei Deutschlands Basketball-Star.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 08:05 Uhr 30 Sekunden
Phoenix Mercury - New York Liberty
Satou Sabally hat mit Phoenix Mercury einen Fehlstart ins Playoff-Halbfinale der WNBA hingelegt.

Minneapolis (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist mit den Phoenix Mercury mit einer Niederlage in die Halbfinal-Playoffs der WNBA gestartet. Sabally und Co. verloren bei den Minnesota Lynx mit 69:82 und stehen in der Best-of-Five-Serie damit bereits unter Druck.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der sich Phoenix eine Sieben-Punkte-Führung erarbeitet hatte (47:40),

