Sabally gibt Comeback für WNBA-Meister New York Liberty
Rechtzeitig vor dem Start in die Playoffs kehrt Nyara Sabally für die New York Liberty aufs Feld zurück. Sollte in der Tabelle alles so bleiben, kommt es in der ersten Runde zu einem Familien-Duell.
New York (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat erstmals seit Mitte Juli wieder an einem WNBA-Spiel teilgenommen. Beim 75:66 der New York Liberty gegen die Washington Mystics stand die 25-Jährige nach überstandenen Knieproblemen für etwas mehr als zwei Minuten auf dem Parkett. Auch Sabrina Ionescu war nach einer Zehenverletzung wieder dabei. Der Titelverteidiger hatte damit
