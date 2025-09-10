New York (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat erstmals seit Mitte Juli wieder an einem WNBA-Spiel teilgenommen. Beim 75:66 der New York Liberty gegen die Washington Mystics stand die 25-Jährige nach überstandenen Knieproblemen für etwas mehr als zwei Minuten auf dem Parkett. Auch Sabrina Ionescu war nach einer Zehenverletzung wieder dabei. Der Titelverteidiger hatte damit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote