Belgrad (dpa) - Svetislav Pesic hört als Basketball-Nationaltrainer von Serbien auf. "Es war ein Privileg, Cheftrainer der serbischen Nationalmannschaft zu sein und die besten serbischen Basketballspieler zu trainieren und zu führen", sagte der 76-Jährige der Zeitung "Politika". "Es ist an der Zeit, einen neuen Trainer zu finden, der das fortsetzen kann, was wir begonnen haben", sagte der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote