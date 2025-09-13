Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball

Legende Pesic hört als Serbien-Trainer auf: "An der Zeit"

Nach dem überraschenden EM-Aus Serbiens ist auch für Svetislav Pesic Schluss. Deutschlands EM-Coach von 1993 ist nicht länger Nationaltrainer. Doch so ganz gehen wird er noch nicht.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 13:23 Uhr 52 Sekunden
Deutschland - Serbien
Nach dem EM-Aus: Trainerlegende Svetislav Pesic hört auf.

Belgrad (dpa) - Svetislav Pesic hört als Basketball-Nationaltrainer von Serbien auf. "Es war ein Privileg, Cheftrainer der serbischen Nationalmannschaft zu sein und die besten serbischen Basketballspieler zu trainieren und zu führen", sagte der 76-Jährige der Zeitung "Politika". "Es ist an der Zeit, einen neuen Trainer zu finden, der das fortsetzen kann, was wir begonnen haben", sagte der

