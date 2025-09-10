Riga (dpa) - Finnlands Basketballer stehen bei der Europameisterschaft erstmals im Halbfinale. Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen setzte sich in Riga im Viertelfinale im Duell der Überraschungsteams gegen Georgien mit 93:79 (57:40) durch.

Im Kampf um den Finaleinzug könnten die Finnen am Freitag auf Deutschland treffen. Der Weltmeister bekommt es in seinem Viertelfinale um 20.00 Uhr