Finnland möglicher deutscher Gegner im EM-Halbfinale
Finnlands Basketballer sorgen bei der EM weiter für Furore. Im Duell der Außenseiter gibt es einen klaren Sieg. Jetzt könnte es gegen den Weltmeister gehen.
Riga (dpa) - Finnlands Basketballer stehen bei der Europameisterschaft erstmals im Halbfinale. Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen setzte sich in Riga im Viertelfinale im Duell der Überraschungsteams gegen Georgien mit 93:79 (57:40) durch.
Im Kampf um den Finaleinzug könnten die Finnen am Freitag auf Deutschland treffen. Der Weltmeister bekommt es in seinem Viertelfinale um 20.00 Uhr
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+