Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Basketball

Finnland möglicher deutscher Gegner im EM-Halbfinale

Finnlands Basketballer sorgen bei der EM weiter für Furore. Im Duell der Außenseiter gibt es einen klaren Sieg. Jetzt könnte es gegen den Weltmeister gehen.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 17:58 Uhr 28 Sekunden
Basketball-EM: Finnland - Georgien
Finnlands Basketballer stehen bei der EM erstmals im Halbfinale.

Riga (dpa) - Finnlands Basketballer stehen bei der Europameisterschaft erstmals im Halbfinale. Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen setzte sich in Riga im Viertelfinale im Duell der Überraschungsteams gegen Georgien mit 93:79 (57:40) durch.

Im Kampf um den Finaleinzug könnten die Finnen am Freitag auf Deutschland treffen. Der Weltmeister bekommt es in seinem Viertelfinale um 20.00 Uhr

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote