Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Basketball-Europameister

Nowitzki lobt Schröder und Co.: "Beste Generation"

Die deutschen Basketballer holen nach dem Welt- auch den EM-Titel. Dirk Nowitzki freut das ungemein. Einen Spieler adelt die NBA-Ikone.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 19:34 Uhr 46 Sekunden
Dirk Nowitzki
Nach dem EM-Titel: Dirk Nowitzki freut sich für die deutschen Basketballer. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Für NBA-Legende Dirk Nowitzki ist der Titel-Triumph der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft etwas ganz Besonderes. "Es war vor 20 Jahren undenkbar, dass wir heute sowohl amtierender Weltmeister als auch Europameister sein würden. Diese Generation ist die beste, die wir im deutschen Basketball je hatten", sagte Nowitzki im Interview der "Zeit". 

Ein Sonderlob

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote