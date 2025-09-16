"Enormen Job gemacht": Herbert lobt EM-Coach Ibrahimagic
Gordon Herbert freut sich über den EM-Sieg der deutschen Basketballer. Ersatz-Coach Alan Ibrahimagic sei lange unterschätzt worden, sagt der Weltmeister-Trainer - der seinen Abtritt nicht bereut.
München (dpa) - Ex-Bundestrainer Gordon Herbert hat sich glücklich über den EM-Triumph der deutschen Basketballer gezeigt - besonders für den als Chef-Coach eingesprungenen Assistenztrainer Alan Ibrahimagic. "Ich habe mich für ihn gefreut, weil er im Verband bis zu einem gewissen Grad nicht genug wertgeschätzt wurde", sagte der Trainer des FC Bayern München.
Der Kanadier arbeitete mit
