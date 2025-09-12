Zum EM-Halbfinale: Verletzter Co-Kapitän kommt nach Riga
Die gute Teamchemie ist einer der Garanten für die Erfolge der deutschen Basketballer. Ein besonderer Besucher beim EM-Halbfinale unterstreicht das.
Riga (dpa) - Der verletzte Co-Kapitän Johannes Voigtmann wird die deutschen Basketballer am Finalwochenende der EM in Riga als Zuschauer unterstützen. Der Center vom deutschen Meister Bayern München fliegt nach seiner Knieoperation zum Halbfinale gegen Finnland an diesem Freitag (16.00 Uhr/RTL und Magentasport) in die lettische Hauptstadt. "Es ist super cool, dass Jo kommt. Das zeigt, wie eng
