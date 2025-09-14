Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball-EM

Voller Selbstvertrauen: Das ist Deutschlands EM-Finalgegner

Die großen Erfolge feierten die türkischen Basketballer bisher vor heimischem Publikum. Das ist in Riga anders. Das anstehende EM-Finale weckt Erinnerungen an ein Duell von 2001.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 07:43 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Griechenland - Türkei
Sengün und Osman feiern den Halbfinal-Sieg.

Riga (dpa) - Die verwackelten Bilder aus Istanbul und das elektrisierende Ende sind den deutschen Basketball-Fans im Gedächtnis geblieben. "Ich würd' foulen", brüllte Kommentator Frank Buschmann bei drei Punkten Vorsprung kurz vor Schluss ins Mikrofon. Doch Deutschland foulte nicht - und ein paar Minuten später hatte die Türkei im eigenen Land das EM-Finale 2001 erreicht.

Das 78:79 nach

