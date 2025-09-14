Riga (dpa) - Die verwackelten Bilder aus Istanbul und das elektrisierende Ende sind den deutschen Basketball-Fans im Gedächtnis geblieben. "Ich würd' foulen", brüllte Kommentator Frank Buschmann bei drei Punkten Vorsprung kurz vor Schluss ins Mikrofon. Doch Deutschland foulte nicht - und ein paar Minuten später hatte die Türkei im eigenen Land das EM-Finale 2001 erreicht.

Das 78:79 nach