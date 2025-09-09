Riga (dpa) - Die Türkei und Griechenland haben bei der Basketball-EM in Lettland das Halbfinale erreicht. Die Türkei gewann im Viertelfinale in Riga gegen Polen mit 91:77 (46:32) und bleibt bei der Europameisterschaft damit wie Deutschland ungeschlagen. Für die Türken ist es das erste EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Bester Werfer gegen Polen war NBA-Profi Alperen Sengun mit 19 Punkten.

