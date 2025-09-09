Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Basketball-EM

Türkei und Griechenland bei Basketball-EM im Halbfinale

Die Türkei bleibt bei der Basketball-EM ungeschlagen. Gegen die schwachen Polen reicht eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Halbfinale. Dort geht es gegen Griechenland.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 17:56 Uhr 32 Sekunden
Basketball-EM - Türkei - Polen
Ercan Osmani (r.) und die Türkei stehen erstmals seit 2001 im EM-Halbfinale.

Riga (dpa) - Die Türkei und Griechenland haben bei der Basketball-EM in Lettland das Halbfinale erreicht. Die Türkei gewann im Viertelfinale in Riga gegen Polen mit 91:77 (46:32) und bleibt bei der Europameisterschaft damit wie Deutschland ungeschlagen. Für die Türken ist es das erste EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Bester Werfer gegen Polen war NBA-Profi Alperen Sengun mit 19 Punkten.

Im

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote