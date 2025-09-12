Riga (dpa) - Dennis Schröder plauderte nach seinem grandiosen Auftritt ganz gelassen mit seinen finnischen Gegenspielern, dann klatschte er in Richtung der Fans: Deutschland hat bei der Basketball-EM den Sprung ins Finale eindrucksvoll geschafft und kann zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila den nächsten großen Titel gewinnen.

Doch viel Feierstimmung wollte nach dem