Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball-EM

"Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale

Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Jetzt geht es gegen die Türkei.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 17:55 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Deutschland - Finnland
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.

Riga (dpa) - Dennis Schröder plauderte nach seinem grandiosen Auftritt ganz gelassen mit seinen finnischen Gegenspielern, dann klatschte er in Richtung der Fans: Deutschland hat bei der Basketball-EM den Sprung ins Finale eindrucksvoll geschafft und kann zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila den nächsten großen Titel gewinnen.

Doch viel Feierstimmung wollte nach dem

