Schröder über erkrankten Bundestrainer: "Ist wie Familie"
Das EM-Turnier begann mit einem Schock: Bundestrainer Alex Mumbru musste in Tampere ins Krankenhaus. Kapitän Schröder zollt dem Chefcoach nun seinen Respekt.
Riga (dpa) - Der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder hat dem körperlich angeschlagenen Bundestrainer Alex Mumbru nach dem Einzug ins EM-Finale emotional gedankt. "Dass er hier noch sitzt und diese Stärke zeigt - dafür ist er Familie für mich. Sein System und wie er das spielt, ist faszinierend. Es ist sehr schwer zu stoppen. Es passt wie die Faust aufs Auge für unser Team", sagte
