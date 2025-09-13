Schröder: "Chance, historischen Sommer zu erleben"
Erst WM-Gold, dann EM-Titel? Die deutschen Basketballer stehen vor einem besonderen Double. Die Zuversicht im Team ist groß.
Riga (dpa) - Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Coup von Manila sind Deutschlands Basketballer heiß darauf, auch bei der Europameisterschaft den Titel zu holen. "Es ist eine großartige Chance, den deutschen Basketball wieder auf die Landkarte zu setzen und wieder einen historischen Sommer zu erleben", sagte Schröder vor dem EM-Finale gegen die Türkei an diesem Sonntag (20.00 Uhr/RTL und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+