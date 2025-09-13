Riga (dpa) - Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Coup von Manila sind Deutschlands Basketballer heiß darauf, auch bei der Europameisterschaft den Titel zu holen. "Es ist eine großartige Chance, den deutschen Basketball wieder auf die Landkarte zu setzen und wieder einen historischen Sommer zu erleben", sagte Schröder vor dem EM-Finale gegen die Türkei an diesem Sonntag (20.00 Uhr/RTL und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote