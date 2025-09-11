Nach EM-Aus: Doncic schimpft auf Schiedsrichter
Der Frust beim Superstar sitzt tief. Für das Aus gegen Deutschland hat Luka Doncic die Schuldigen schnell gefunden.
Riga (dpa) - Basketball-Superstar Luka Doncic und seine Teamkollegen lasten das slowenische EM-Aus gegen Deutschland vor allem den Schiedsrichtern an. "In einem Viertelfinale sollte so etwas nicht passieren", sagte Doncic nach dem 91:99 gegen den Weltmeister in Riga, "egal, welcher Spieler man ist".
Der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers haderte vor allem damit, dass er bereits nach
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+