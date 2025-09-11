Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball-EM

Nach EM-Aus: Doncic schimpft auf Schiedsrichter

Der Frust beim Superstar sitzt tief. Für das Aus gegen Deutschland hat Luka Doncic die Schuldigen schnell gefunden.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 05:56 Uhr 48 Sekunden
Deutschland - Slowenien
Luka Doncic war mit vielen Pfiffen der Schiedsrichter nicht einverstanden.

Riga (dpa) - Basketball-Superstar Luka Doncic und seine Teamkollegen lasten das slowenische EM-Aus gegen Deutschland vor allem den Schiedsrichtern an. "In einem Viertelfinale sollte so etwas nicht passieren", sagte Doncic nach dem 91:99 gegen den Weltmeister in Riga, "egal, welcher Spieler man ist".

Der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers haderte vor allem damit, dass er bereits nach

