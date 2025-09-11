"Müssen besser sein" - Olympia als Warnung für Basketballer
Deutschland gegen Finnland - da war doch was? In der Vorrunde war es eine klare Sache für den Weltmeister. Doch das macht das EM-Halbfinale eher komplizierter. Das hat Olympia gezeigt.
Riga (dpa) - Noch zwei Siege bis zur EM-Krönung. Nach dem Basketball-Krimi gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic stehen die deutschen Basketballer dicht vor dem erfolgreichen Ende ihrer Titel-Mission. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila ist der nächste Coup zum Greifen nah.
EM-Halbfinale 2022, WM-Titel 2023, Olympia-Vierter 2024 und jetzt wieder im Halbfinale -
