Riga (dpa) - Noch zwei Siege bis zur EM-Krönung. Nach dem Basketball-Krimi gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic stehen die deutschen Basketballer dicht vor dem erfolgreichen Ende ihrer Titel-Mission. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila ist der nächste Coup zum Greifen nah.

EM-Halbfinale 2022, WM-Titel 2023, Olympia-Vierter 2024 und jetzt wieder im Halbfinale -