Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball-EM

"Müssen besser sein" - Olympia als Warnung für Basketballer

Deutschland gegen Finnland - da war doch was? In der Vorrunde war es eine klare Sache für den Weltmeister. Doch das macht das EM-Halbfinale eher komplizierter. Das hat Olympia gezeigt.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 07:05 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Deutschland - Slowenien
Daniel Theis und den deutschen Basketballern fehlen noch zwei Siege zum EM-Titel.

Riga (dpa) - Noch zwei Siege bis zur EM-Krönung. Nach dem Basketball-Krimi gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic stehen die deutschen Basketballer dicht vor dem erfolgreichen Ende ihrer Titel-Mission. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila ist der nächste Coup zum Greifen nah.

EM-Halbfinale 2022, WM-Titel 2023, Olympia-Vierter 2024 und jetzt wieder im Halbfinale -

