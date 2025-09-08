Montag, 06. Oktober 2025

Plus Basketball-EM

Kein Umzug: Deutsche Basketballer bleiben im Team-Hotel

Die deutschen Basketballer sind mit ihrer Unterkunft nicht zufrieden. Dennoch bleiben sie. Der Fokus soll jetzt auf dem Sportlichen liegen.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 06:00 Uhr 41 Sekunden
Basketball Europameisterschaft: Deutschland - Portugal
Franz Wagner und die deutschen Basketballer können bei der EM nicht umziehen.

Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer müssen bei der EM-Endrunde in Riga im ungeliebten Team-Hotel bleiben. Die vom Veranstalter aufgerufenen Kosten für eine Stornierung der aktuellen Unterkunft und einen Umzug in ein anderes Hotel sind zu hoch, wie die dpa aus Verbandskreisen erfuhr. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Der Weltmeister hatte sich nach dem Umzug aus dem

