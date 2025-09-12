Montag, 06. Oktober 2025

Glückwunsch vom Kanzler: "Ihr begeistert ein ganzes Land"

Der Einzug ins Finale der Basketball-EM sorgt auch beim Bundeskanzler für Freude. Er schickt via X eine Nachricht an das deutsche Team nach Riga.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 20:04 Uhr 20 Sekunden
Deutschland - Finnland
Starker Auftritt: Wagner beim Dunk.

Riga (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den deutschen Basketballern zum Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft gratuliert. "Finale – was für ein starkes Spiel", schrieb er bei der Plattform X nach dem 98:86 gegen Finnland in der Vorschlussrunde. 

Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft steht erstmals seit 20 Jahren wieder in einem EM-Finale. Damals holte das Team

