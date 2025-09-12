Glückwunsch vom Kanzler: "Ihr begeistert ein ganzes Land"
Der Einzug ins Finale der Basketball-EM sorgt auch beim Bundeskanzler für Freude. Er schickt via X eine Nachricht an das deutsche Team nach Riga.
Riga (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den deutschen Basketballern zum Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft gratuliert. "Finale – was für ein starkes Spiel", schrieb er bei der Plattform X nach dem 98:86 gegen Finnland in der Vorschlussrunde.
Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft steht erstmals seit 20 Jahren wieder in einem EM-Finale. Damals holte das Team
