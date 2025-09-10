Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Basketball-EM

Basketballer selbstbewusst: "Sind auch eine Herausforderung"

Deutschland trifft im EM-Viertelfinale auf Slowenien. Beim Gegner spielt einer der besten Basketballer der Welt. Doch sonst haben die Slowenen nicht viel zu bieten.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 05:49 Uhr 38 Sekunden
Basketball Europameisterschaft: Deutschland - Portugal
Auf Franz Wagner wird es gegen Slowenien besonders ankommen.

Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer wollen sich im EM-Viertelfinale gegen Slowenien nicht zu sehr mit NBA-Superstar Luka Doncic beschäftigen. "Wir wollen unseren Basketball spielen. Wenn wir früh unseren Rhythmus finden, dann haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen", sagte NBA-Profi Franz Wagner vor der Partie heute Abend (20.00 Uhr/RTL und Magentasport).

Doncic hat die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote