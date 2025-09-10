Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer wollen sich im EM-Viertelfinale gegen Slowenien nicht zu sehr mit NBA-Superstar Luka Doncic beschäftigen. "Wir wollen unseren Basketball spielen. Wenn wir früh unseren Rhythmus finden, dann haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen", sagte NBA-Profi Franz Wagner vor der Partie heute Abend (20.00 Uhr/RTL und Magentasport).

Doncic hat die