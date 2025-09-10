Basketballer selbstbewusst: "Sind auch eine Herausforderung"
Deutschland trifft im EM-Viertelfinale auf Slowenien. Beim Gegner spielt einer der besten Basketballer der Welt. Doch sonst haben die Slowenen nicht viel zu bieten.
Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer wollen sich im EM-Viertelfinale gegen Slowenien nicht zu sehr mit NBA-Superstar Luka Doncic beschäftigen. "Wir wollen unseren Basketball spielen. Wenn wir früh unseren Rhythmus finden, dann haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen", sagte NBA-Profi Franz Wagner vor der Partie heute Abend (20.00 Uhr/RTL und Magentasport).
Doncic hat die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+