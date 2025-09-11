Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer bangen vor dem EM-Halbfinale gegen Finnland um den Einsatz von Justus Hollatz. Der Aufbauspieler vom deutschen Meister Bayern München war im Viertelfinale gegen Slowenien umgeknickt und nahm am Donnerstag in Riga nicht am lockeren Teamtraining teil. Stattdessen sollte sich Hollatz noch einem MRT unterziehen, das Aufschluss über die Schwere der Verletzung

