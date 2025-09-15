Montag, 06. Oktober 2025

Deutsches Duell: New York gewinnt Auftakt in WNBA-Playoffs

New York Liberty gewinnt das erste Playoff-Spiel gegen Phoenix Mercury nach Verlängerung. Wie sich die deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Satou Sabally dabei geschlagen haben.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 03:20 Uhr 36 Sekunden
Phoenix Mercury - New York Liberty
Fiebich (links) holte am Ende einen wichtigen Rebound und gewann das erste Playoff-Spiel mit den New York Liberty.

Phoenix (dpa) - Titelverteidiger New York Liberty ist mit einem Sieg in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga WNBA gestartet. Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally holte gegen die Phoenix Mercury mit Satou Sabally ein 76:69 nach Verlängerung. Zu einem Schwester-Duell kam es in Phoenix allerdings nicht: Nyara Sabally, die erst vor

