Sacramento (dpa) - Der deutsche Basketballprofi Dennis Schröder erhält bei den Sacramento Kings offenbar namhafte Verstärkung. Der neunmalige All-Star-Spieler Russell Westbrook wechselt zur NBA-Franchise im US-Bundesstaat Kalifornien, wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Person berichtete. Sportsender ESPN zog Westbrooks Berater Jeff Schwartz als Quelle für den Bericht des feststehenden Wechsels heran.

Der NBA-MVP von 2017 lief zuletzt für die Denver Nuggets auf und war ein sogenannter Free Agent. Laut ESPN wird Westbrook voraussichtlich noch in dieser Woche offiziell vorgestellt, er soll einen Einjahresvertrag erhalten. Sollte der Deal mit Sacramento offiziell gemacht werden, würde der 36-Jährige in seine 18. NBA-Saison gehen. Die neue Spielzeit in der nordamerikanischen Profiliga beginnt in der kommenden Woche.