Von Rainer Kundel

Mannheim. Das ging gerade noch einmal gut. Die Mannheimer Adler waren auf dem Weg zu einem Schützenfest, führten nach 24 Minuten mit fünf Toren Vorsprung und retteten am Schluss mit einem erzitterten 5:4 (3:0, 2:2, 0:2)-Sieg gegen die Düsseldorfer EG gerade noch die dringend benötigte volle Punktausbeute.

Aus dem großen Lazarett meldete sich gestern Brent Raedeke nach knapp vierwöchiger Pause wegen eines Muskelfaserrisses zurück. Der Deutsch-Kanadier lief in einer Reihe mit Marcel Goc und Matthias Plachta auf und war mit seinem Führungstreffer (8. Minute) der "Dosenöffner" für seine Teamkollegen. Der am Vortag noch krank gemeldete Devin Setoguchi legte 50 Sekunden später nach, sein Handgelenkschuss rutschte dem neu verpflichteten DEG-Keeper Bakala über die Fanghand. Und nach langer Zeit funktionierte auch mal wieder das Powerplay: Marcus Kink (13.) hob die Scheibe während einer Strafzeit gegen Lewandowski zum 3:0 unters Tordach.

Ihr Debüt in der DEL gaben gestern die erst einen Tag zuvor mit einer Förderlizenz ausgestatteten Jungadler Moritz Seider (16) und Pierre Preto (18). Der gebürtige Speyerer Prieto bildete mit Johnson und Koziol die vierte Sturmreihe, Seider entlastete als siebter Verteidiger gelegentlich seine Kollegen. "Eishockey hat sich seit Jahren zu einem Vier-Reihen-Spiel entwickelt", will Trainer Sean Simpson trotz großer Personalnot - auch diesmal fehlten sechs Stammkräfte - bis zur Ligapause am 5. November mit Kreativität und taktischen Anpassungen über die Runden kommen.

Die drückende Überlegenheit setzte sich nach dem ersten Seitenwechsel zunächst fort. Phil Hungerecker (6. Saisontor) erhöhte 73 Sekunden nach dem Wiederbeginn auf 4:0 - für DEG-Coach Mike Pellegrims ein Signal für einen Torhüterwechsel. Aber auch Niederberger war gerade zweieinhalb Minuten im Spiel, als Larkin auf 5:0 erhöhte, erwies sich aber danach als Stabilisator. Nachdem Goc und Johnson das halbe Dutzend verpassten, kamen die Rheinländer auf und trugen sich gegen allzu sorglose Mannheimer durch Boyce und Welsh zweimal auf dem Anzeigewürfel ein.

Was anfänglich wie ein Strohfeuer aussah, wurde zur Aufholjagd. So stark die Blau-Weiß-Roten auch begannen, so merklich ließen sie im letzten Abschnitt nach. Das aggressive Forechecking der Düsseldorfer brachte die Mannheimer Defensive ein ums andere Mal in Nöte, zumal Welsh nach elf Sekunden auf 5:3 verkürzte und Henrion (58.) nach einem schweren "Bock" von Stuart für Nervenkitzel in der letzten zwei Minuten sorgte.

Nach vorne lief bei den Adlern nämlich nicht mehr viel, obwohl Simpson auf drei Reihen umstellte. Ullmann (48.) und Sparre (55.) hatten zuvor den sechsten Treffer auf dem Schläger. Aber da wäre es ja langweilig geworden…

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 5:4 (3:0, 2:2, 0:2), Tore: 1:0 Raedeke (8.), 2:0 Setoguchi (9.), 3:0 Kink (13.), 4:0 Hungerecker (22.), 5:0 Larkin (24.), 5:1 Boyce (35.), 5:2 Welsh (38.), 5:3 Welsh (41.), 5:4 Henrion (58.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Hurtik (Bad Nauheim); Strafminuten: 6/6; Zuschauer: 7767.