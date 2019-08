Mannheim. (RNZ) Große Aufgaben warten auf den Deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim in der neuen Saison. Unter anderem spielen die Adler in der Champions League. Die Vorbereitungen und Kaderplanungen laufen entsprechend auf Hochtouren. Und alle Infos dazu finden Sie hier: Wer geht, wer kommt, wer verlängert. Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.

> Montag, 5. August: Eishockey-Toptalent Moritz Seider will sich nach seiner Vertragsunterschrift beim NHL-Team Detroit Red Wings auf Anhieb in Nordamerika durchsetzen. Eine Entscheidung, ob der 18 Jahre alte Verteidiger nicht doch in der kommenden Saison für den deutsche Meister Adler Mannheim spielt, dürfte allerdings voraussichtlich frühestens Mitte September fallen. "Ich will mich nicht irgendwann fragen lassen müssen, warum ich es jetzt nicht unbedingt versucht habe", sagte Seider am Montag in Mannheim.

Der junge Nationalspieler war im Juni überraschend schon an sechster Stelle von den Detroit Red Wings gedraftet worden und unterschrieb einen Einstiegsvertrag über drei Jahre. Am 12. August wird Seider nach Detroit fliegen, um sich in Trainingscamps für die stärkste Liga der Welt zu empfehlen. Statt in der NHL könnte der Verteidiger aber auch zunächst im Farmteam von Detroit zum Einsatz kommen.

Auch bei Seiders Nationalmannschaftskollegen Lean Bergmann haben die Adler die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben, dass er nicht doch in der kommenden Saison in Mannheim zum Einsatz kommt. Der 20 Jahre alte Stürmer war nach der Weltmeisterschaft im Mai vom NHL-Team San Jose Sharks verpflichtet worden. "Beide bei uns spielen zu sehen, wäre ein Bonus", sagte Adler-Trainer Pavel Gross. (dpa)

Marcus Kink. Foto: dpa

> Donnerstag, 25. Juli: Olympia-Silbermedaillengewinner Marcus Kink muss nach 15 Jahren die Adler Mannheim verlassen. Der deutsche Meister hat sich entschieden, seinen Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga ohne den bisherigen Kapitän zusammenzustellen. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

Der Verein sei "zu dem Entschluss gekommen, dass Marcus nicht mehr ins sportliche Konzept der Adler passt", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp: "Wir haben uns im vergangenen Jahr einer Neuausrichtung verschrieben und werden diesen Weg mit aller Konsequenz weitergehen, auch wenn das zur Folge hat, unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen."

Nationalstürmer Kink, der bei der WM im Mai nicht dabei war, hatte sein erstes Spiel für die Adler am 5. Oktober 2004 absolviert und kam auf 98 Tore in 812 Spielen. Neun Jahre lang war Kink Kapitän des Teams. In der vergangenen Saison hatte Adler-Trainer Pavel Gross in den Playoffs allerdings schon ab der Halbfinal-Serie auf den 34-Jährigen verzichtet, auch beim Finalerfolg über den EHC Red Bull München war der Stürmer nicht zum Einsatz gekommen. (dpa)

Tim Stützle. ​Foto: Adler Mannheim

> Mittwoch, 26. Juni: Die Adler Mannheim haben mit Tim Stützle einen viel versprechenden Spieler aus dem eigenen Nachwuchs verpflichtet. Der 2002 in Viersen am Niederrhein geborene Stürmer gilt als ebenso großes Talent wie der in der NHL gedraftete Moritz Seider und unterzeichnete beim deutschen Meister einen Dreijahresvertrag.

In den vergangenen zwei Spielzeiten stand der 17-jährige für die Jungadler in der Deutschen Nachwuchs-Liga auf dem Eis und spielte für die U-20-Nationalmannschaft. Zuletzt gelangen ihm, obwohl wegen einer Schulterverletzung nur in 26 Partien eingesetzt, in der DNL 66 Punkte. Der 1,80 Meter große und 75 Kilogramm schwere Linksschütze erhält die Rückennummer 8 und ist nicht für die Heilbronner Falken mit einem Zweitspielrecht ausgestattet.

Eine Entscheidung über die endgültige Zukunft des bei den San Jose Sharks im Trainingscamp weilenden Lean Bergmann (20) und von Moritz Seider (18) über ein weiteres Jahr in Mannheim wird sich bis in den September hinziehen. Um einen weiteren Kaderplatz werden die Förderlizenzspieler Louis Brune, Yannik Valenti und Samuel Soramies kämpfen. (RK)

> Montag, 24. Juni: Die Adler Mannheim bauen für die Fall der sofortigen Wechsel ihrer U-23-Spieler Moritz Seider und Lean Bergmann in die NHL vor und haben Yannik Valenti (18) zurückgeholt. Der ehemalige Jungadler-Stürmer kehrt nach einem Jahr bei den Vancouver Giants aus der kanadischen Nachwuchsliga WHL zurück und erhält beim deutschen Meister, wo er ohnehin einen Vertrag bis 2022 hatte, eine Förderlizenz für DEL2-Kooperationspartner Heilbronner Falken.

2017/18 absolvierte der 1,79 Meter große Rechtsschütze bereits vier DEL-Partien für die Adler. In Vancouver sammelte der Sohn von Adler-Nachwuchstrainer Sven Valenti zwölf Punkte (sieben Tore, fünf Assists) in 74 Partien. "Wir haben Yannik bei der U-20-WM beobachtet, er bringt Schnelligkeit und Torgefahr mit und wird um einen Kaderplatz in der DEL kämpfen", sagte Sportmanager Axel Alavaara. Mit Valenti, Möller, Soramies, Preto, Brune, Klos, Hon und Torhüter Pantkowski sind somit acht Förderlizenzen vergeben. (RK)

> Sonntag, 23. Juni: Markus Eisenschmid bleibt zumindest ein weiteres Jahr ein Adler. Die Wechselfrist bis zum 15. Juni für unter Vertrag stehende europäische Spieler ist verstrichen. Der Torjäger konnte sich aufgrund seiner bei der WM zugezogenen schweren Schulterverletzung auch nicht um ein Probetraining in einem Camp bemühen.

Adler Eishockey-Talent Moritz Seider. Foto: Monika Skolimowska/zb

> Donnerstag, 20. Juni: Vor der jährlichen NHL-Rechtevergabe an den weltweit besten Talenten eines Jahrgangs am Wochenende in Vancouver offenbart nahezu die gesamte nordamerikanische Profiliga ihr Interesse an Moritz Seider.

Als vor drei Wochen die NHL-Teams mit den Spielern sprechen konnten, die für sie bei der sogenannten Draft interessant sind, stand für Seider ein Interview-Marathon an. 29 von 31 Teams baten den 18-Jährigen vom deutschen Meister Adler Mannheim zum Gespräch. Dass es für Seider bald in die NHL geht, ist klar. Die Frage ist, wie schnell und zu welchem Team er wechselt.

> Dienstag, 4. Juni: Die Adler Mannheim haben einen neuen Eishockey-Stürmer verpflichtet. Der deutsche Meister einigte sich mit dem Kroaten Borna Rendulic auf einen Jahresvertrag. Der 27-Jährige spielte bereits in Finnland, der nordamerikanischen Profiliga NHL und stand zuletzt in der russischen KHL bei Witjas Podoslk unter Vertrag.

"Durch seine läuferischen Fähigkeiten bringt Borna viel Geschwindigkeit aufs Eis. Zudem ist er technisch sehr versiert und mit einem guten Schuss ausgestattet", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara über den "absoluten Topspieler".

> Samstag, 1. Juni: Die Adler Mannheim haben sich überraschend neue Trainer für den Athletikbereich an die Seite geholt. Wie der Klub mitteilte, arbeitet der deutsche Meister ab sofort mit "Allout Performance" zusammen. Das in Aidenbach (Niederbayern) ansässige Unternehmen ist mit seinem Team im nationalen und internationalen Spitzensport führender Dienstleister und Vordenker innovativer Trainingsmethoden sowie Konzepten für Leistungsoptimierung.

Vor Ort wird sich Performance Coach Anton Blessing um die Trainingsgestaltung kümmern. Daneben fungiert Gerrit Keferstein in einer koordinierenden Rolle und wird dafür rund alle zwei Wochen in Mannheim sein. Das Training auf und neben dem Eis, medizinische Faktoren, die Ernährung und die mentale Einstellung sollen optimiert werden.

Cheftrainer Pavel Gross arbeitete mit dem Unternehmen bereits seit 2014 Wolfsburg zusammen, daneben werden die Kölner Haie und die Junioren-Nationalmannschaft aus dem Eishockey und die Baskets Bonn und der Basketball-Bundesliga als Referenzen angeführt.

Im Zuge dieser Veränderung werden Athletiktrainer Ronny Arendt, Martin Müller und Patrick Högberg nicht mehr für die Profis tätig sein. Müller und Högberg werden Athletiktrainer bei den Jungadlern, Ronny Arendt ist bereits seit längerer Zeit selbstständig mit "Area57 Fitness & Cross Fit" in Altlußheim.

> Donnerstag, 30. Mai: Die Meldung machte am Mittwochvormittag die Runde: NHL-Klub San José Sharks hat Adler-Stürmer Lean Bergmann mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Somit könnte der Nationalspieler, von den Adler Mannheim im Januar für die kommende Saison von den Iserlohn Roosters verpflichtet, schon wieder weg sein, ohne überhaupt ein Spiel für den Meister bestritten zu haben. Der NHL-Klub, zu dessen Eigentümer über die "San José Sports & Entertainment Enterprises" auch SAP-Gründer Hasso Plattner zählt, zitierte auf seiner Webseite General Manager Doug Wilson: "Wir schätzen die Einstellung und physische Spielweise von Lean und glauben, dass sein Spiel gut zu uns passt."

Der 20-Jährige, gebürtig in Hemer (Sauerland), erzielte in seiner ersten DEL-Spielzeit für Iserlohn 20 Tore, nachdem er seine Ausbildung in Schweden und den USA begonnen hatte. Gemäß einem Agreement der meisten europäischen Länder mit der NHL müssen diese trotz laufender Verträge ihre Spieler vorzeitig freigeben, in der Regel gegen eine Ablösezahlung; in den meisten Fällen werden allerdings bereits bei Vertragsschluss Ausstiegsklauseln vereinbart.

Bergmann, der bereits Gast des Adler-Development-Camps im Juli 2018 war, sollte als einer von mindestens zwei U23-Spielern in der Saison 19/20 zum Stamm zählen. In der kommenden Spielzeit müssen nämlich bei jeden DEL-Klub zwei Spieler, die jünger als 23 Jahre sind, auf dem Spielberichtsblatt stehen, um die maximale Zahl von 19 Feldspielern auszuschöpfen. Da auch der Verbleib von Moritz Seider äußerst fraglich ist, müssen die Adler bei ihren frühzeitig begonnenen Planungen womöglich komplett umdenken. Nicht zuletzt auch aufgrund der schweren Verletzung von Markus Eisenschmid (Labrumriss an der rechten Schulter), ist die Rechnung mit deutschen Spielern für den Klub eine mit vielen Unbekannten geworden.

Allerdings gibt es beim nicht gedrafteten Bergmann Hoffnung, dass der Flügelstürmer nach den verschiedenen Vorbereitungscamps noch ein Jahr an die Adler zurück "geliehen" wird. Entsprechende Hoffnung drücken die Mannheimer in eine Pressemitteilung aus. "Es freut uns, dass deutsche Spieler im Blickfeld der NHL stehen, ich bin aber der Meinung, dass Lean mit Blick auf seine komplette Entwicklung ein weiteres Jahr in Deutschland gut tun würde. Wir befinden uns mit San José in Abstimmung, was das Beste für seine Entwicklung ist", so Adler-Sportchef Axel Alavaara.

Für Verwunderung hatte bereits Tage zuvor eine Aussage von Moritz Seider gesorgt. Betonte der 18-Jährige noch vor der WM gebetsmühlenartig, seine Schulausbildung (Fachhochschulreife) beenden zu wollen und noch mindestens ein Jahr für Mannheim zu spielen, klingt das Ganze inzwischen anders: "Das kann inzwischen online gemacht werden, ortsmäßig ungebunden, die Schule ist da super-kooperativ." Wie das allerdings beim 82-Spiele-Marathon der NHL, wo Training, Spiel, Reisen und Übernachtungen praktisch ineinander übergehen, bewältigt werden soll, steht auf einem anderen Blatt. Näheres wird sicher nach der Talentziehung am 21. Juni in Vancouver zu erfahren sein, wonach erst der zukünftige Klub des Viernheimers feststehen wird.

Was für ein großes Talent, mehr sind Bergmann und Seider bisher nicht, das Beste ist, ist schwer zu sagen. "Es gibt in unserem Geschäft eben viele Leute, die beraten" – eine Aussage von Jungadler-Trainer Frank Fischöder, die passt wie die Faust aufs Auge.

> Dienstag, 7. Mai: Torhüter Dennis Endras bekommt beim deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim starke Konkurrenz. Der schwedische Torhüter Johan Gustafsson, Weltmeister von 2013, wechselt zu den Mannheimern und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 27-Jährige wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit Frölunda HC schwedischer Meister und gewann dreimal nacheinander die Champions Hockey League.

#Neuzugang Die Adler Mannheim haben auf den Abgang von Torhüter Chet Pickard reagiert und mit Johan Gustafsson einen neuen Schlussmann für die DEL-Spielzeit 2019/20 unter Vertrag genommen. https://t.co/x17Dehw9Fd #fürMannheim pic.twitter.com/KFdvZTyPmk — Adler Mannheim (@adlermannheim) 7. Mai 2019

"Mit seiner Erfahrung wird er uns definitiv weiterhelfen können", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. "Die Doppelbelastung aus Ligaspielbetrieb und Champions Hockey League erfordert, dass wir gerade auf der Torhüterposition stark besetzt sind."

Endras war als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet worden, er wurde von Bundestrainer Toni Söderholm aber nicht für die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft in der Slowakei nominiert. Mannheims zweiter Torhüter Chet Pickard verließ Mannheim nach dem Gewinn des achten deutschen Meistertitels und spielt künftig für die Grizzlys Wolfsburg.

> Sonntag, 5. Mai: Nach dem Gewinn der deutschen Eishockey-Meisterschaft treiben die Adler Mannheim den Umbruch ihres Kaders weiter voran. Die Kurpfälzer verpflichteten am Freitag den Verteidiger Chad Billins aus den USA sowie den finnischen Stürmer Jan-Mikael Järvinen und holten damit die Neuzugänge drei und vier.

Der 29-jährige Billins kommt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC nach Mannheim, wo er einen Vertrag bis 2021 erhielt. Järvinen wechselt vom finnischen Erstligisten Tappara nach Nordbaden. Der 31-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Die Düsseldorfer EG hat derweil Adler-Stürmer Luke Adam verpflichtet. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021, teilte der Club am Freitag mit. Luke Adam sammelte bei den Buffalo Sabres und den Columbus Blue Jackets Erfahrungen in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Adam spielte die vergangenen drei Jahre für Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In den diesjährigen Playoffs erzielte er fünf Tore und war an weiteren acht Treffern beteiligt.

> Donnerstag, 2. Mai: Nach dem Gewinn der Eishockey-Meisterschaft bauen die Adler Mannheim ihren Kader um. Der Verein gab am Donnerstag acht Abgänge bekannt: Andreas Bernard, Brendan Mikkelson, Tim Bernhardt, Garrett Festerling, Chad Kolarik, Alex Lambacher, Luke Adam und Chet Pickard verlassen den Club.

Torhüter Pickard wird künftig in Wolfsburg spielen.

Finaltorschütze Thomas Larkin verlängerte seinen Vertrag dagegen bis 2022. Andrew Desjardins wird auch in der Saison 2019/2020 in Mannheim spielen.