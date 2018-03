Von Rainer Kundel

Ingolstadt/Mannheim. Den Adlern gebührt Respekt! Das System Bill Stewart greift - auch wenn es "sehr interessante 98 Tage" gedauert hat, wie der Trainer vor Beginn des Viertelfinals gegen den ERC Ingolstadt auf die Zeit des Beginns seiner Tätigkeit ab dem 5. Dezember zurück blickte. Neben der Stabilisierung mit tabellarischer Aufholjagd ab der zweiten Januarwoche ist es dem kanadisch-italienischen Doppelstaatsbürger gelungen, die verheerende Auswärtsschwäche zu beseitigen. Zur Erinnerung: Zuvor brachten elf Niederlagen in Folge zwischen Mitte November und Januar dem Klub einen neuen Negativrekord ein.

Mit dem 3:1-Erfolg vom Mittwoch in Ingolstadt verbuchten Kapitän Marcus Kink & Co. den fünften Sieg in Folge auf gegnerischem Eis. Dabei war Geduld gefragt, denn es schien bis zehn Minuten vor Schluss bei einer eher glücklichen Führung der Audi-Städter alles gegen die Blau-Weiß-Roten zu laufen. Hier ein Glücksschuss zur Führung, gegenüber steht Luke Adam der Pfosten im Weg, wird Matthias Plachta vom Ingolstädter Rauhbein Matt Pelech mit einem üblen Stockstich in den Unterleib niedergestreckt und fuchtelt Petr Taticek mit seinem Stock während einer Adler-Überzahl Chad Kolarik ins Gesicht.

Der Topscorer fährt zur Behandlung in die Kabine, der vier Mann starke Streifendienst sieht nichts - einer der Linesmen steht seitlich versetzt daneben. Statt einer Vier-Minuten-Strafe gegen den Ingolstädter und davor einem fünf gegen drei geht’s mit Gleichzahl weiter und trotz ständigem "Trash Talk" von Pelech mit David Wolf bleibt der Mannheimer Publikumsliebling diszipliniert. Und belohnt sich mit dem Ausgleich nach grandioser Vorarbeit von Matthias Plachta.

So hitzig es unter der Leitung des überforderten Streifendienstes mit Profi-Schiedsrichter Daniel Piechaczek und dem bis 2016 für Iserlohn spielenden Lasse Kopitz auch zuging, die Trainer Bill Stewart und Doug Shedden als ehemalige Hitzköpfe haben vorerst nichts dramatisiert. "Das war Playoff-Hockey, ein Kräftemessen zwischen Männern, nicht zwischen Jungs". Shedden sagte im Vorfeld gegenüber dem Donaukurier: "Einer von uns wird ins Halbfinale kommen. Man hasst es, zu verlieren, aber wenn schon, dann wenigstens gegen einen Freund. Dann freue ich mich für Bill und ich bin sicher, dass er dasselbe tut."

Stewart, der am Dienstag bestätigte, dass "dies meine letzten Playoffs als Trainer sind", soll entgegnet haben, dass der beste Mann gewinnen möge. Beide wollen nach Ende der Serie "auf jeden Fall ein Bier miteinander trinken". So weit ist es noch lange nicht, wenngleich schon bei der ersten Verabredung der tiefer besetzte Adler-Kader den Ausschlag gab. "Wir haben ein Match verloren, aber die Serie ist noch nicht zu Ende, ich stelle mich auf sieben Spiele ein", meinte Shedden. Die Erfahrung lehrt ohnehin, dass in den meisten Fällen der Sieger von Spiel drei die Serie für sich entscheidet.

Gleichwohl dürfte es für die Oberbayern angesichts hinterhältiger Attacken am Freitag einen heißen Empfang in der SAP Arena geben - wenn schon zu Beginn der Serie die Emotionen hochkochen. Denn auch der Kniecheck von Fabio Wagner vom November, der Carlo Colaiacovo einen Bänderriss mit 22 Spielen Pause beschert und die endgültige Olympia-Teilnahme fürs Team Kanada gekostet hat, ist noch nicht vergessen. Die 600 Restkarten, die es vorgestern noch gab, werden schnell vergriffen sein, denn die Adler haben Blut geleckt.

Es gilt dennoch, den Provokationen zu trotzen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Bekanntlich können Spiele auch auf der Strafbank verloren werden. Wenn sich die Denkweise von Matthias Plachta im gesamten Team verinnerlicht, sollte der zweite von vier nötigen Siegen machbar sein. "Das wird für beide Mannschaften jetzt von Spiel zu Spiel schwerer", sagte der Power-Forward auf die Frage, ob für den Sieger die Serie nun leichter werde. Verteidiger Thomas Larkin schwärmt: "Jeder von uns hat bewiesen, dass er für die Playoffs bereit ist und gibt 105 Prozent."

Playoff-Viertelfinale Spiel 2 (best of seven): Adler Mannheim-ERC Ingolstadt (19.30 Uhr, SAP Arena, live in Sport1), Stand in der Serie: 1:0; Bremerhaven-München (1:0), Wolfsburg-Eisbären Berlin (0:1), Köln-Nürnberg (1:0).