Von Rainer Kundel

Mannheim. Was für ein Kampf, was für eine Energieleistung! Die Adler Mannheim haben mit einem 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)-Erfolg gegen den ERC Ingolstadt den dritten Sieg in der Best of Seven-Serie im Viertelfinale der deutschen EishockeyMeisterschaft errungen und dabei einen 1:3-Rückstand wettgemacht. Am Freitag um 19.30 Uhr hat die Mannschaft von Trainer Bill Stewart in der Saturn-Arena den ersten Matchpuck zum Einzug ins Halbfinale.

Verwunderung herrschte vor dem ersten Bully über die milde Strafe, mit der die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) Ingolstadts Brett Olson sanktioniert hatte. Der Amerikaner hatte am Sonntag Adler-Topscorer Chad Kolarik mit einem Kopfstoß niedergestreckt und kassierte dafür eine Matchstrafe. Die Disziplinar-Kommission zeigte sich wie oft in solchen Fällen wenig konsequent und sperrte den Übeltäter lediglich für eine Partie.

Eine der Erkenntnisse, die Bill Stewart aus der 3:4-Verlängerungsniederlage vom Sonntag gezogen hatte war, "dass wir einen höheren Preis zahlen müssen, um Timo Pielmeier zu bezwingen". Der Gäste-Torhüter zeigte sich bisher trotz Vollbeschäftigung angesichts der spielerischen Unterlegenheit seiner Vorderleute als großer Rückhalt.

Die Mannheimer schienen zunächst dem Tempo der ersten drei Spiele mit 37 Minuten Zusatzspielzeit Tribut zu zollen und konnten im engen Zwei-Tage-Rhythmus der Ausscheidungsspiele nicht ihre gewohnte Spritzigkeit aufs Eis bringen. Eine Situation, in der eine frühe Führung Berge versetzt hätte - die Chance dazu war da: Matthias Plachta (8. Minute) lief bei einem Unterzahl-Konter nach Zuspiel von Desjardins alleine auf Pielmeier zu, wurde jedoch beim Abschluss regelwidrig behindert. Den fälligen Penalty brachte Plachta trotz versuchter List und Tücke nicht über die Linie.

Ausgerechnet die vierte Sturmreihe der Oberbayern, die personell im Vergleich zu den Adlern gerade nicht den Unterschied ausmachen sollte, brachte den Hauptrunden-Vierten in Führung. Der Block um Festerling war in der neutralen Zone schlecht gestaffelt, und Elsner (12.) nutzte den Platz zum 0:1.

Obwohl es zu Beginn des Mittelabschnitts mit dem schnellen 0:2 von Collins (23.) nicht gut aussah, kämpfen sich die "Greifvögel" mit der Unterstützung der über 13.000 Besucher zurück. Der 1:2-Anschluss von Christoph Ullmann, der einen Hinterhaltschlenzer von Akdag abfälschte (29.), erwies sich als Mutmacher. Danach war Plachtas Kelle nicht lang genug, um der im Torraum liegenden Scheibe den letzten Dreh über die Linie zu geben (33.).

Der offene Schlagabtausch frei jeder taktischer Zwänge von "Küste zu Küste" produzierte auf beiden Seiten Chancen im Minutentakt. Das 1:3 durch Collins (37.) beeindruckte die stark aufkommenden Adler nicht im Ansatz. Sie schafften mit einem Doppelschlag durch David Wolfs Bauerntrick (39.) und einem Treffer von Garret Festerling aus halblinker Position in den entfernten Torwinkel vor dem Schlussabschnitt den Ausgleich.

Dass Pielmeier auch aus größerer Entfernung bezwingbar ist, zeigte sich bei der erstmaligen Führung, als der "Zerberus" beim Schuss von Thomas Larkin (43.) durchaus freie Sicht hatte. Die Blau-Weiß-Roten hatten die Partie gedreht und legten durch Plachta (52.) zum 5:3-Endstand nach, wobei Ingolstadts "Haudrauf" Pelech mit einem Fehlpass den Weg ebnete. Es hätte sehr verwundert, wenn die tief enttäuschten Donaustädter nicht nach der Sirene noch einige der Sieger-Cracks zu unüberlegten Reaktionen provoziert hätten…

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 5:3 (0:1, 3:2, 2:0), Tore: 0:1 Elsner (12.), 0:2 Collins (23.), 1:2 Ullmann (29.), 1:3 Collins (37.) 2:3 Wolf (38.), 3:3 Festerling (40.), 4:3 Larkin (43.), 5:3 Plachta (52.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne); Strafminuten: 4/4; Zuschauer: 13.023.