Mannheim. (RK) Wie das Fachmagazin Eishockey-News am Mittwoch berichtete, ist bei der Staatsanwaltschaft München I eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen Steve Pinizzotto vom EHC München aufgrund dessen mit Ankündigung gefahrenen Checks an den Kopf von Matthias Plachta eingegangen. Wie es heißt, hätten weder Plachta noch der Klub Adler Mannheim die Anzeige erstattet, sondern eine dritte Person. Wie aus ähnlichen Fällen bekannt, verweisen die Strafverfolgungsbehörden in der Regel an die Zuständigkeit der Sportgerichtsbarkeit.

Unterdessen kommt aus München der Vorwurf hoch, dass deren Mannschaftsbus am Ostersamstag auf dem Weg vom Hotel zur SAP Arena "ausgebremst" worden sei. Eine Retourkutsche des EHC München erwies sich dagegen als Bumerang: Ein bei der DEL eingereichter Antrag, Adler-Stürmer David Wolf wegen eines Checks an Namensvetter Michael aus Spiel drei vom Montag nachträglich zu sperren, wurde am Dienstag abgelehnt. Das Vergehen wurde von den Schiedsrichtern mit zwei Strafminuten geahndet. Damit hat der amtierende Meister seine Möglichkeiten verbraucht, nachträglich eine strittige Situation überprüfen zu lassen.

Daneben wurde kolportiert, dass Adler-Trainer Bill Stewart wegen seiner Kritik an den Schiedsrichtern mit einer Geldstrafe in unbekannter Höhe belegt wurde. Die Liga bezog dazu keine Stellung. Zu schlechter Letzt kehrten Spielverantwortliche der Bayern die Täter-Opfer-Rolle um. Der Hallensprecher zelebrierte am Montag bei einer Strafzeit gegen Matthias Plachta seine Ansage derart genüsslich, was für die Besucher unzweifelhaft suggerieren sollte, dass der vier Tage zuvor ausgeschiedene Mannheimer eine Verletzung "simuliert" habe. Muss ein Spieler erst schwerer verletzt sein, um eine Strafe des Übeltäters zu rechtfertigen?