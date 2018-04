Von Rainer Kundel

Mannheim. Entgegen allen Vorsätzen ließen sich die Adler Mannheim im vierten Halbfinalspiel des Best of seven-Modus gegen den EHC München von ihrem Matchplan abbringen und unterlagen nach einer Zwei-Tore-Führung und einer großen Disziplinlosigkeit von Matthias Plachta zu Beginn des zweiten Drittels mit 3:6 (2:0, 0:4, 1:2). Der Titelverteidiger kann somit mit einem weiteren Sieg am Freitag in eigener Halle den Einzug ins Finale perfekt machen.

Nach der 1:2-Verlängerungs-Niederlage vom Ostermontag war der Druck in der Serie wieder nach Mannheim gewandert. Wohin man in der Mannschaft auch hörte, die Adler waren überzeugt, auch ihr zweites Heimspiel siegreich zu gestalten. "Unsere große Fitness kann noch mal ein Vorteil sein", machte Christoph Ullmann Vorteile auf Seiten des Hauptrunden-Fünften aus. Dennoch spulten beide Mannschaften mit der Belastung eines Zwei-Tage-Rhythmus gestern einige Drehzahlmesser weniger im Vergleich zum Hochgeschwindigkeits-Eishockey über Ostern ab, als die Mannheimer dem Favoriten in Sachen Spritzigkeit zeitweise überlegen waren. Trainer Bill Stewart nahm nur eine Änderung in der Line-up vor, die Center Marcel Goc und Brent Raedeke tauschten die Sturmreihen.

Die Einheimischen gaben früh den Ton an und arbeiten sich durch Desjardins (3.) und Akdag (4.) erste Chancen heraus. Eine gut getimte Kombination zwischen Kink und Kolarik brachte Raedeke in Position, der Schuss des Centers zappelte in der 8. Minute in der kurzen Ecke zur Führung. Einige Minuten später gab’s gar ein großes Aufatmen, als die Adler endlich mal wieder beim Überzahlspiel trafen. Patrick Mullen, der Februar-Zugang traf aus halblinker Position zum 2:0 (16.), David Wolf hatte Keeper Aus den Birken dabei im Slot die Sicht genommen.

Der Vorsprung sollte bald schmelzen, denn eine einzige Aktion ließ die Partie in einem selten erlebten Ausmaß kippen. Der 2:1-Anschlusstreffer durch Lauridsen (24.) - die Scheibe rutschte Endras durch die Schoner - fiel noch aus heiterem Himmel, aber direkt im Anschluss ließ sich Matthias Plachta zu einem Stockschlag gegen Kastner und einem Stockstich gegen Lauridsen hinreißen. Nach längerer Beratung erhöhte der "Streifendienst" die Strafe auf fünf Minuten mit Restausschluss, nach Ansicht der TV-Bilder gab’s an der Berechtigung keine Zweifel.

Ein gefundenes Fressen für die "Roten Bullen", die mit zwei abgefälschten Schüssen durch Hager (25.) und Michael Wolf (27.) ihren numerischen Vorteil optimal nutzten. Die Kulisse war geschockt, die Köpfe der Cracks hingen tiefer, zumal noch Sekunden vor der zweiten Pause ein harmloser Schuss von Abeltshauser von Akdags Körper abgefälscht ins Netz flutschte. Von 2:0 auf 2:4, das entriss vielen Fans den Glauben an eine lange Serie.

Da auch Carle zu Beginn des letzten Abschnitts auf der Strafbank saß, hatte Matsumoto beim 2:5 (42.) leichtes Spiel. Die Blau-Weiß-Roten fielen auseinander, der bedauernswerte Endras schluckte noch die bittere Pille zum halben Dutzend (Christensen/43.), bevor ihn Bill Stewart erlöste und Chet Pickard ins Tor beorderte. David Wolf (49.) setzte mit dem 3:6 für seine mit hohem Frustpotenzial auflaufenden Kollegen zwar noch ein Lebenszeichen, zu retten war der Abend damit aber nicht mehr.

Adler Mannheim - EHC München 3:6 (2:0, 0:4, 1:2); Tore: 1:0 Raedeke (8.), 2:0 Mullen (16.), 2:1 Lauridsen (24.), 2:2 Hager (25.), 2:3 Wolf (27.), 2:4 Abeltshauser, 2:5 Matsumoto (42.), 2:6 Christensen (43.), 3:6 D. Wolf (49.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne); Strafminuten: 11 + Spieldauer Plachta / 4; Zuschauer: 13.600.( ausverkauft).