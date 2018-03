Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Den "dritten Anlauf", so Stürmer Thomas Greilinger, will der ERC Ingolstadt nehmen, um eine Playoff-Serie gegen die Adler Mannheim für sich zu entscheiden. 2012 im Halbfinale (trotz Heimvorteil) und 2015 im Finale (nach einer 2:1-Serienführung) zogen die Oberbayern den Kürzeren und im Gegensatz zu den mit Parolen recht zurückhaltenden Mannheimer gab es in den letzten Tagen doch einige deftige Kampfansagen vor der ersten Verabredung gestern in der Saturn-Arena in Richtung Kurpfalz. Die guten Vorsätze waren also da, dennoch holten sich die Adler mit einem zwar spät heraus geschossenen, aber dennoch verdienten 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)-Sieg das Heimrecht in der best of-seven Serie zurück.

Bill Stewart brachte die gleichen Formationen aufs Eis, wie zum Schluss der Hauptrunde. Somit saßen Johnson, MacMurchy, Ullmann und der wieder genesene Reul auf der Tribüne. Nach zehntägiger Pause erwischten die Adler den besseren Start, konnten ihr aggressives Forechecking durchsetzen und hatten durch Kink (5.), Adam (8.) und Kolarik (15.) beste Chancen, um in Führung zu gehen. Auf der Gegenseite parierte Endras bei einem Unterzahl-Break gegen Braun (7.) und Elsner (18.), als Carle gegen Sullivan nicht energisch genug klärte. Fast schon fahrlässig, vergab Marcel Goc 30 Sekunden vor der ersten Pause, als der Routinier von Adam und Kolarik freigespielt wurde.

Jederzeit unterhaltsam, aber lange Zeit torarm verlief auch der zweite Abschnitt. Die Kontrahenten blieben offensiv ausgerichtet, die "Hochkaräter" hüben wie drüben häuften sich. Endras rettete gegen Mouilierat (28.), auch Friesens Nachschuss zog der Allgäuer an sich. Nachdem Luke Adam (35.) beim Powerplay den Pfosten traf und Pielmeier beim Nachsetzten von Kolarik nach unten tauchte, eröffneten die Gastgeber den Torreigen. Aus der Situation heraus nicht zwingend, aber gegen den Gewaltschuss von Routinier Thomas Greilinger (38.) aus der Halbdistanz war trotz freier Sicht kein Kraut gewachsen. Just in einer Phase, als Matthias Plachta nach einer ungeahndeten Stockattacke in den Unterleib eine kurze Auszeit nehmen musste.

Obwohl zunächst alles gegen die Mannheimer zu laufen schien, so wurde ein Stockfoul von Taticek - Kolarik blutete im Gesicht - nicht geahndet, drehten die Adler die Partie binnen 53 Sekunden. David Wolf (51.) stand nach einem Super-Solo von Plachta goldrichtig, bei dem kurz darauf folgenden Powerplay hielt Setoguchi seinen Schläger in einen Plachta-Schuss und Marcus Kink nutzte das Alles oder Nichts von Trainer Doug Shedden mit einem empty net-Treffer in der Schlussminute. "Wir hatten den größeren Willen, nach dem Ausgleich kam bei uns der Ketchup-Flaschen-Effekt zum Tragen", freute sich Matthias Plachta, "einfacher wird es aber im Heimspiel am Freitag auf keinen Fall."

ERC Ingolstadt-Adler Mannheim 1:3 (0:0,1:0, 0:3); Tore: 1:0 Greilinger (38.), 1:1 Wolf (52.), 1:2 Setoguchi (52.), 1:3 Kink (60.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 8/6; Zuschauer: 4016.