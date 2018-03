Am Ziel: Die Jungadler Mannheim sind zum 15. Mal deutscher Meister. Foto: vaf

Mannheim. (RK) Der Eishockey-Nachwuchs der Jungadler wollte den DEL-Profis in Sachen Nervenkitzel nicht nachstehen. 7:3 hatte die U 19 am Samstag gewonnen und damit die 2:5-Niederlage vom letzten Mittwoch bei den Eisbären Berlin egalisiert. Louis Brune (3), Pierre Preto, Denis Majewski, Sebastian Hon und Yannick Valenti sicherten mit ihren Toren dem Rekordmeister ein drittes Spiel, dem gestern etwa 500 Besucher in der Nebenhalle Süd der SAP Arena beiwohnten.

Sie erlebten beim 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung reichlich Nervenkitzel, nachdem Brune, Tim Stützle und Tim Lutz bis Ende der regulären Spielzeit zweimal einen Rückstand ausglichen. Nach 7:30 Minuten in der Verlängerung war es wiederum Stützle, dessen Treffer seine kollektiv wasserstoffblond gefärbten Mitspieler jubelnd von der Bank springen ließ.

Die 15. Deutsche Meisterschaft aus 18 Spielzeiten seit Ligagründung war perfekt, den siebten Titel durften die Talente des Eishockey-Internats der Dietmar-Hopp-Stiftung in Folge feiern. "Dieser Titel steht unter ganz besonderen Vorzeichen", freute sich Trainer Frank Fischöder. "Wir mussten mit Moritz Seider und Tim Fleischer auf zwei Leistungsträger verzichten und haben nur drei Spieler des älteren Jahrgangs 1999 eingesetzt."

Mit 46 Pflichtspielen und internationalen Turnieren in Tschechien, Nordamerika und dem Heimturnier um den DEL-Junior-Cup haben die Jungadler wieder eine anstrengende Saison erfolgreich beendet.