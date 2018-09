Von Rainer Kundel

Berlin. Eishockey paradox am Berliner Ostbahnhof: Obwohl die Adler Mannheim bei den Eisbären Berlin etwa 50 Minuten ein gleichwertiger Gegner waren, unterlagen sie dem Rekordmeister der DEL mit 3:6 (1:2, 0:0, 2:4). Mit spielentscheidend waren zwei krasse Fehlentscheidungen der Schiedsrichter in einer Phase, als die gleichsam turbulente wie gutklassige Partie auf der Kippe stand. Allerdings müssen sich die Adler den Vorwurf gefallen lassen, die Top-Reihe der Hauptstädter nicht unter Kontrolle bekommen zu haben.

Zwischen den beiden erfolgreichsten Klubs der DEL-Geschichte entwickelte sich früh eine intensive Partie, in der Chad Kolarik (6.) die Adler mit seinem neunten Saisontor mit einem Handgelenkschuss ins lange Eck in Führung brachte. Schon zehn Sekunden später parierte Dennis Endras einen Penalty von Olver, der von Kink von hinten am Abschluss gehindert wurde. Beim Ausgleich von Sheppard (13.) wurde die Mannheimer Defensive mit einen abgefälschten Pass auf dem falschen Fuß erwischt, so dass der Schütze auf der linken Seite frei stand. Das blinde Verständnis des Berliner Parade-Angriffs führte bei der einzigen Strafzeit gegen die Adler zum 2:1, als Petersens mit Backman den Abnehmer fand (13.).

Den ersten Aufreger des Spiels war ein Foul von Wissmann, der mit seinem Schläger Kolarik am Hals erwischte, was keiner der Schiedsrichter wahrgenommen hatte und den Verteidiger vor einer Spieldauerstrafe bewahrte. Der Mannheimer Topscorer konnte nach einer Behandlungspause aufs Eis zurückkehren.

Der "Streifendienst" agierte zu dieser Zeit nur in dreifacher Besetzung, weil ein Linienrichter aufgrund einer Norovirus-Infektion frühzeitig das Eis verlassen musste. Während der starken ersten Überzahl der Mannheimer folgte die nächste Fehlentscheidung: Trotz siebenminütiger Video-Überprüfung erkannten die Schiedsrichter nicht, dass der Drehschuss von Luke Adam (32.) die Torlinie minimal überschritten hatte. Statt dem 2:2 rannte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson dem Rückstand nach, entwickelte Druck auf das Tor von Vehanen und stand mehrmals knapp vor dem Ausgleich.

Die Effizienz der ersten Berliner Sturmreihe mit Petersen, Sheppard und Backman, auf deren Konto fünf Treffer gingen, gab schließlich den Ausschlag. Während bei den Adlern Kolarik und Adam weiter dem Scheibenglück nachlaufen und Setoguchi nicht zum ersten Mal untergetaucht war, nutzen die Gastgeber den Raum nach dem vorentscheidenden 3:1. Phil Hungerecker (43.) und Mattias Plachta (55.) brachten sich zwar noch auf die Anzeigetafel, in den entscheidenden Situationen hatten die Hauptstädter jedoch den größeren Killerinstinkt "Wir müssen daran arbeiten, über die volle Spielzeit Druck aufzubauen und mal eine Serie starten", sagte Matthias Plachta. Vor dem Heimspiel gegen die Augsburger Panther finden sich die Blau-Weiß-Roten auf Platz sieben und damit erstmals außerhalb der sicheren Playoff-Ränge.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 6:3 (2:1, 0:0, 4:2); Tore: 0:1 Kolarik (6.), 1:1 Sheppard (9.), 2:1 Backman (13.), 3:1 Backman (42.), 3:2 Hungerecker (43.), 4:2 Petersen (Penalty/44.), 5:2 Petersen (50.), 6:2 MaQueen (53.), 6:3 Plachta (55.); Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Schukies (Herne); Strafminuten: 6/2; Zuschauer: 10.861.