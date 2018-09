Von Rainer Kundel

Mannheim. Nicht immer hochklassig, aber hochspannend und mit fast allen Facetten, die ein Eishockey-Spiel bieten kann, war der 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)-Sieg der Adler Mannheim gegen die Grizzlys Wolfsburg am 5. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga gewürzt.

Wieder mit Dennis Endras im Tor und "Rookie" Seider schnürten die Adler die Niedersachsen eine Viertelstunde in deren Drittel ein. Erstes Powerplay- erstes Tor: Das Spiel mit einem Gegner auf der Strafbank beherrschen die Blau-Weiß-Roten derzeit gut. Luke Adam (5. Minute) verlängerte eine Stafette über Plachta und Smith zur Führung.

Während einer Phase drückender Überlegenheit sprang ein gewaltiger Schlagschuss von Eisenschmid von der Lattenunterkante ins Feld zurück. Chad Kolarik (14.) hatte beim 2:0 leichtes Spiel, als er von Lampl angespielt wurde und zentral vor Kuhn vollendete.

Diese scheinbar problemlos herausgespielte Führung verleitete allerdings zur Nachlässigkeit. Schlecht gestaffelt kassieren die Gastgeber 15 Sekunden später das 2:1 durch Höhenleitner und der Faden war plötzlich gerissen. Ohmann (19.) gelang vor der ersten Pause aus halblinker Position mit einem getimten Schuss in den Winkel der entfernten Torecke der Ausgleich.

Irgendwie gerieten die Blau-Weiß-Roten für einige Zeit von der Rolle, verloren vor allem die Kontrolle in der neutralen Zone. Da passte es ins Bild, als ein Sonntagsschuss von Höhenleitner unter die Latte rauschte (25.). Den Rückstand wollten die Gross-Schützlinge nicht auf sich sitzen lassen. Mit hohem Einsatz holten sie die Pucks aus den Ecken, zogen das Tempo an und nötigten die Grizzlys zu einer frühen Auszeit (31.).

Nachdem Smith zweimal in aussichtsreicher Position verkantete, Lampl ein Solo von "Küste zu Küste" startete und ein Wall von orangefarbenen Leibern auf dem Eis liegend einen Treffern verhinderte, war es Matthias Plachta, dem das 3:3 (37.) gelang. Der 27-Jährige war per Rückhand zur Stelle, nachdem ihm Wolf und Desjardins die Scheibe zugearbeitet hatten.

Inzwischen hatte die Adler-Bank leichte Veränderungen vorgenommen. Moritz Seider blieb sitzen, der starke Markus Eisenschmid tauschte mit Hungerecker die Reihen. Und wieder war es die Reihe um David Wolf, die mit viel Energie die neuerliche Führung durch Andrew Desjardins (47.) vorbereitete. Der 461-fache NHL-Routinier schlenzte ebenfalls mit der Rückhand.

Höhepunkt der Dramaturgie war eine Strafzeit für Plachta, was die Gäste in den letzten zwei Minuten in die Lage versetzte, mit sechs gegen vier Feldspielern anzugreifen. Dabei stand nicht nur die Unterzahl-Box der Adler, auch ihre Zielgenauigkeit bei zwei "empty net goals" stach heraus. Ben Smith und Chad Kolarik trafen aus dem eigenen Drittel innerhalb von 60 Sekunden in das von Kuhn verlassene Gehäuse zu einem etwas zu deutlichen 6:3-Sieg.

Am Samstag startet die weite Reise an die Nordsee zum 14-Uhr-Match am Sonntag in Bremerhaven.

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Tore: 1:0 Adam (5.), 2:0 Kolarik (14.), 2:1 Höhenleitner (15.), 2:2 Ohmann (19.), 2:3 Höhenleitner (25.), 3:3 Plachta (37.), 4:3 Desjardins (47.), 5:3 Smith (59.), 6:3 Kolarik (60.)

Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Iwert (Harsefeld)

Strafminuten: 4/6

Zuschauer: 9115