Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Viertelfinal-Serie der Adler Mannheim gegen den ERC Ingolstadt ist auch ein Duell zweier Mannschaften, von denen eine mit spielerischen Lösungen und Tempospiel den Erfolg sucht und die andere mit abwartender Haltung auf Fehler des Gegners reagiert. Die Taktik der Oberbayern ging mit einem Sieg und zwei Verlängerungen auf, obwohl die Mannheimer in allen Partien mehr als 70 Prozent Spielanteile hatten. Darin liegt auch das Risiko der mit 3:1 in der Serie führenden Adler für Spiel fünf am Freitag um 19.30 Uhr in der Saturn-Arena.

Die Methode der Panther beruht neben einer Verschleppungstaktik auf drei Säulen: Torhüter Timo Pielmeier (28), dem finnischen Verteidiger und Konditionswunder Ville Koistinen (35) und Torjäger Thomas Greilinger (36). Pielmeier erhielt neben 14 Spielen bei den Jungadlern in der Saison 2003/ 2004 seine Ausbildung in Nordamerika und hatte einen NHL-Einsatz für Anaheim.

Der gebürtige Niederbayer bekam in vier Spielen 168 (!) Schüsse auf sein Tor, Dennis Endras "nur" 118. Angesichts dieser Belastung würde mancher Trainer an eine Entlastung denken, zumal mit Jochen Reimer ein spielfähiger zweiter Mann bereit steht. Doug Shedden puscht seine Nummer eins aber weiterhin.

"Die Goalies waren wie von einem anderen Stern", lobte Adler-Coach Bill Stewart nach Spiel zwei Pielmeier und Dennis Endras - der Ingolstädter bekam an jenem Abend 53 Schüsse auf sein Tor - wobei nur die abgewehrten oder zu Toren führenden Schüsse in die Statistik einfließen. Abschlüsse, die knapp das Ziel verfehlen, aber gleichwohl die Konzentration des Torhüters erfordern, bleiben ungezählt.

So selbstverständlich es klingt, das von Christoph Ullmann verkündete probate Mittel ("Pille mit vielen Schüssen einzudecken"), hatte Erfolg. Wie sich am Dienstag zeigte, ist Pielmeier doch von dieser Welt, ließ bei freier Sicht Larkins Schuss passieren und war zweimal deshalb zu bezwingen, weil viel Verkehr in der unmittelbaren Zone vor ihm herrschte.

Die Gefahr aus Mannheimer Sicht besteht darin, sich selbst zu schlagen. Sei es durch das aufgetretene Missverhältnis zwischen Schüssen und Torerfolgen oder durch riskante Aktionen in der eigenen Zone. Im Bemühen, die Vorgaben nach einem geordneten Aufbau umzusetzen, leisten sich die Verteidiger in wechselnder Reihenfolge handwerkliche Fehler, während der Rest des Blocks schon in der Vorwärtsbewegung ist.

Die Tür zum Halbfinale ist mit drei Siegen im Best-of-Seven-Modus weit geöffnet, Ingolstadt wird sich nochmals energisch in den geschlossenen Spalt stellen. Thomas Larkin, der Mannheimer Abwehrrecke, erinnert sich: "Mein College-Trainer Dan Vaughn hat immer gesagt, dass der Sieg, der zum Saisonende des Gegners führt, am schwersten fällt." Für Marcus Kink war "wichtig, dass wir uns gesteigert haben". Der Kapitän stellt sich auf einen Gegner ein, der nochmals alles raushaut, "wir wollen aber mit Disziplin die Serie schließen."

Keine Sorgen macht sich Bill Stewart um die kleine Schaffenskrise seines Topscorers Chad Kolarik (noch ohne Playoff-Tor): "Wir haben vier Reihen, die Tore schießen können". Das gleiche gelte für die ausbaufähige Powerplay-Quote: "Im Playoff ist mir eine gute Unterzahl lieber und die haben wir." Bedeckt hielt sich der Trainer über den Ausfallgrund von Devin Setoguchi seit Spiel zwei. "Wenn die Saison länger geht, rechnen wir mit ihm."

Viertelfinale, 5. Runde: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim (Serie 1:3), Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg (3:1), Nürnberg Ice Tigers-Kölner Haie (2:2), EHC München-Pinguins Bremerhaven (3:1).