Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn die ersten Spieler der Adler Mannheim dieser Tage bei ihrem Freizeitausstatter Engelhorn zur Anprobe ihrer Ausgeh-Anzüge erscheinen, ist dies ein untrügliches Zeichen, dass die Eiszeit 2018/19 kurz bevorsteht. Auch wenn für die kommende Woche in den Quadraten Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet werden - etwas südwestlich außerhalb der Stadt Bösfeld macht das Wortspiel von heiß und Eis wieder die Runde. Denn schon sieben Tage vor Beginn des offiziellen Mannschaftstrainings auf rutschiger Unterlage hat Pavel Gross alle Cracks für kommenden Montag einbestellt. Der neue Trainer hat einen stringenten Zeitplan aufgestellt und dabei sind nahezu alle Pflichttermine für Randaktivitäten vor dem 30. Juli wahrzunehmen.

Medizinische Untersuchungen und Belastungstests am Olympiastützpunkt (OSP) Heidelberg als Voraussetzung für die Erteilung Spielerlizenzen, Materialausgabe, Wohnungsübergabe und Behördengänge für die Neuzugänge, Foto- und Videotermine für Medien und das Klubmarketing - die Woche ist voll ausgebucht, zumal am Freitag (27. Juli) mit Hauptsponsor MVV das neue Trikot vorgestellt wird und am selben Tag ab 18.30 Uhr mit der Party "Boys are back in town" für die Anhänger endgültig das Zeichen für den Beginn der Pre-Season (Vorbereitungsphase) gesetzt ist. Sponsoren und Partner treffen auf Klubeinladung am 28. Juli nach einigen Jahren alternativer Empfänge wieder im Europapark Rust aufeinander. Nur der Eagles-Cup, das traditionelle Golfturnier der Spieler mit geladenen Gästen zugunsten des Vereins "Adler helfen Menschen", ist eingebettet zwischen erster und zweiter Trainingswoche. An diesem 4. August werden sich die Cracks bei den vom Trainerstab angekündigten zwei Einheiten täglich den Aufenthalt im Grün wohl verdient haben.

Nicht nur im Kader, bei den Trainern und beim Sportmanager, dem Schweden Jan-Axel Alavaara, gibt es zusammen 15 neue Gesichter. Noch deutlicher als im Dezember avisiert, ist ein Paradigmenwechsel weg von der stur nordamerikanisch-kanadischen Schiene vollzogen worden. Anders als jahrelang versprochen aber nicht vollzogen, wurde seit der Jahreswende wirklich jeder Stein umgedreht.

Für alle, die der neuen Klub-Philosophie noch skeptisch genüberstehen, soll mitten im Sommer Neugier für "heiß auf Eis" geschürt werden. Der aktuelle Slogan der Marketing-Abteilung mit Leiter Alexander König und den Heidelberger "Werbeagenten" mit Tobias Wolf an der Spitze kommt mit einer Anspielung auf die aus deutscher Sicht kurze Fußball-WM knackig daher: "Genug von der Randsportart Fußball, ab September gibt es wieder richtigen Sport" postete der Klub via Homepage. An den Häuserwänden markanter Punkte in der Stadt prangt auf blau-weiß-rotem Untergrund: "Ab September hat Sport wieder Drittel". Wer schon jetzt ein Autogramm von Marcus Kink und Janik Möser begehrt, der ist heute Abend beim Arkadenfest am Friedrichsplatz hinter dem Wasserturm um 18 Uhr am richtigen Ort.