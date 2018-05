Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist lobenswert, dass die Adler Mannheim mit ihrem gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" jährlich das Spiel der leuchtenden Herzen ausrichten. So auch heute (18 Uhr/Sport 1) gegen die Schwenninger Wild Wings, wo auf vermutlich vollen Rängen die leuchtenden Plastikherzen, für zwei Euro zu erwerben für einen guten Zweck, für eine festliche Stimmung sorgen sollen. Noch erfreulicher wäre es, würden die Protagonisten des heimischen Eishockeyklubs als Profis ihrem Beruf ernsthaft nachgehen, der dem Geschäftszweck der "Spielbetriebs-GmbH & C.KG" im Handelsregister entspricht. Dieser lautet lapidar "Teilnahme am Spielbetrieb der Deutschen Eishockey-Liga", was selbst für unvoreingenommene Besucher am letzten Dienstag bei der jämmerlichen Darbietung gegen die Augsburger Panther (1:5) nur ansatzweise erkennbar war.

Es läuft derart viel schief in der Eishockeystadt Mannheim, dass es schwer ist, einen Anfang zu finden. Es kommt in diesen Wochen alles ans Tageslicht, was wohl monatelang unter der Decke schlummerte. Den obligatorischen Trainerwechsel hat der Klub hinter sich, der Manager musste gleich mitgehen. Die verbliebenen Kompetenzträger müssen sich momentan von den spielenden Angestellten allein gelassen fühlen. Wenn der bekanntermaßen sehr besonnen reagierende Klubchef Daniel Hopp von einer "sehr großen Krise" spricht, dann hängt der Haussegen endgültig schief. Die inzwischen wieder komplette Mannschaft dümpelt im grauen Niemandsland. Noch sind es fünf Punkte zu einem Platz, bei dem am 4. März Saisonschluss ist und deren vier bis zu einem Rang, der die sichere Viertelfinal-Teilnahme garantiert. Diesen Platz belegt 19 Spieltage vor Ende der Hauptrunde derzeit der heutige Gegner vom Neckarquell. Und das mit einem transparent offen gelegten Etat von 5,7 Millionen Euro.

Ob die sparsamen Schwaben damit die Hälfte des Adler-Budgets ausgeben oder mehr, ist marginal. Ihr Geschäftsmodell mit konkurrenzfähigen jüngeren deutschen Spielern - acht ehemalige Jungadler tragen das Trikot der "wilden Schwäne" - und nur zwei hochkarätigen (Acton, Fleury) von neun Importspielern geht im Gegensatz zu den Mannheimer Flickschusterei-Bemühungen auf.

Kann Bill Stewart den Adlern noch helfen? Die Herangehensweise des Trainers unterscheidet sich nicht von jener vor 16 Jahren. 2001, zwei Monate vor der fünften deutschen Meisterschaft, lud der Trainer die (zweifelnden) Medienvertreter in den Kabinenbereich im Friedrichspark ein und präsentierte einige Grundlagen seiner Arbeitsweise. Die Wände waren zugehängt mit Flipchart-Papier im A 1-Format. Für jeden Spieler eine Seite mit Notizen über statistische Werte, Alter, Gewicht, Stärken und Schwächen. "Das ist jetzt exakt wieder so, die Kabinenwände sind schon tapeziert", berichtet Geschäftsführer Matthias Binder der RNZ.

"70 Prozent spielen sich in einer Situation wie unserer da oben ab", behauptet Stewart und deutet mit dem Zeigefinger auf seine Stirn. Natürlich müsse er auch auf dem Eis Verbesserungen herbeiführen, aber dabei wird der 60-jährige Handlungsreisende in Sachen Schmerztherapie und Krisenbewältigung noch genauer hinsehen als bisher.

Den ersten Problemfall hat er mit Devin Setoguchi schnell ausgedeutet. Momentan könnte der Übungsleiter aber auch aus einem Topf mit 15 Namen losen, auf wessen Dienste er verzichtet. Es ist schlimm genug, wenn mitten in der Hauptrunde Fitness-Probleme zutage treten und auch immer mehr Dissonanzen aus der Kabine dringen. Die Durchhalteparolen von Marcus Kink sind schon lange mehr kein glaubhaftes Argument für die vielfach gestellte Charakterfrage. Es spricht Bände, dass der zehn Wochen verletzt gewesene David Wolf als kampfstärkster Akteur voraus ging. Seine Aussage lässt tief blicken: "Ich habe hundert Prozent gegeben, die anderen Jungs müssen das für sich entscheiden." Da Bill Stewart nicht dem diplomatischen Corps angehört und leistungsunwillige Spieler schnell identifiziert, könnte der eine oder andere aufgrund satter Vertragslaufzeiten schon den Machtkampf proben und sich den anstrengenden Methoden des Trainers verschließen.

Aufgrund der Entwicklung gehen die Schwarzwälder diesmal als Favorit in die Partie. Ein Novum. Wenn die Einheimischen diese Herausforderung nicht mit dem Umschalten in zwei höhere Gänge angehen, wird die Stimmung schnell kippen. Vorweihnachtszeit hin oder her, dann wird aus der Veranstaltung für die schwer gebeutelten heimischen Anhänger schnell das Spiel der "schmerzenden Herzen".

DEL, heute, 18 Uhr/Sport1: Mannheim - Schwenningen, Dienstag, 16.30 Uhr/Sport1: Nürnberg - Mannheim.