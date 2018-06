Stets lautstark an der Bande: Bill Stewart ist für sein enormes Temperament bekannt. Foto: PIX

Von Rainer Kundel

Mannheim. Es war 14.27 Uhr, als am Montag die Pressemitteilung des siebenfachen deutschen Eishockey-Meisters Adler Mannheim die Redaktionen erreichte: Wenige Stunden, bevor der Klub am Abend sein alljährliches "Dinner der Herzen" zu Gunsten von "Adler helfen Menschen" im Dorint-Hotel abhielt, war es mit dem adventlichem Frieden vorbei.

Als Reaktion auf die schleichende sportliche Abwärtsentwicklung, gipfelnd in der Sonntag-Blamage in Straubing (2:4), entband der geschäftsführende Gesellschafter Daniel Hopp die komplette sportliche Leitung mit Manager Teal Fowler (seit 1. Mai 2010 im Amt), Cheftrainer Sean Simpson und Co-Trainer Colin Müller (beide seit 1. Juli 2016) von ihren Aufgaben. Ein Kahlschlag nach Manier erfolgloser NHL-Klubs, wie er in der 23-jährigen Klubgeschichte noch nie vorgekommen ist.

Am heutigen Dienstag um 11 Uhr wird mit Bill Stewart ein "neuer alter" Trainer vorgestellt, an seiner Seite bleibt der bisherige zweite Assistent Jochen Hecht an Bord. Der 60-jährige Stewart, durch seine Heirat mit einer Viernheimerin nie der Region entflochten, soll das gestrauchelte Team bis Ende der laufenden Saison wieder auf Vordermann bringen.

Eine Langfristlösung ist der etwas "schrullige" Italo-Kanadier sicher nicht. "Kill Bill", wie Stewart ob seiner nicht immer einwandfreien Coaching-Methoden in der Szene genannt wird, war bereits von 2000 bis Januar 2004 für die Adler tätig und holte gleich in seiner ersten Saison die Meisterschaft im legendären Spiel vier am 20. April 2001 in München.

Trotz zwischenzeitlicher Engagements in Kanada und Österreich verlor Stewart nie den Kontakt nach Deutschland, wo er in Köln, Krefeld, Hamburg, Straubing und Dresden (2. Liga) mit abwechselndem Erfolg tätig war. Anfang Oktober wurde er bei den Straubing Tigers wegen einem "zu anspruchsvollem System" (Straubinger Tagblatt) freigestellt.

"Nach den enttäuschenden Auftritten und den jüngsten Ergebnissen sehen wir uns zu einem Neuanfang im Bereich der sportlichen Führung verpflichtet", heißt es in der gestrigen Klubmitteilung, ohne dass auf Details eingegangen wird. Insbesondere im Falle des Wahl-Heidelbergers Teal Fowler (47), vor Übernahme der Manager-Position bereits vier Jahre als Assistenztrainer neben Greg Poss und Dave King in Mannheim tätig und somit fast ein "Adler-Urgestein", überrascht die Konsequenz. Dem Amerikaner dürfte seine gravierende Fehleinschätzung nach Ablauf der vergangenen Saison zum Verhängnis geworden sein, als er zusammen mit Simpson trotz des Viertelfinal-Aus den vorhandenen Spielern Vertrauen schenkte und den Kader nur geringfügig veränderte. Dabei erwiesen sich die wenigen Personalentscheidungen (Setoguchi, Carle, Joudrey) als Fehler. Auch die während der herbstlichen Verletzungswelle vorgenommenen Nachjustierungen mit nicht austrainierten NHL-Auslaufmodellen (Stuart, Desjardins) zündeten nicht.

Bei Sean Simpson, dem die Adler vor dessen bis 30. April 2018 geschlossenem Vertrag etliche Jahre nachliefen und in den sie große Hoffnungen auf kontinuierlichen Erfolg setzten, dürften die konservative Starrköpfigkeit und die nach RNZ-Informationen vehemente Forderung nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung für ihn und seinen "Schatten" Colin Müller für die Trennung ausschlaggebend gewesen sein. Für den sehr von sich eingenommenen, bei seinen vorherigen Stationen meist erfolgreichen Kanadier mit Wohnrecht in Risch-Rotkreuz am Zürichsee, ist es erst die zweite Entlassung während seiner 23-jährigen Trainerlaufbahn. Zuletzt redete sich der Coach bei Nachfragen zu taktischen Entscheidungen um Kopf und Kragen, reagierte dünnhäutig und abweisend.