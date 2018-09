Von Rainer Kundel

Bremerhaven. Trotz einer deutlichen kämpferischen Steigerung im Vergleich zum 2:6-Debakel in der Deutschen Eishockey Liga am Freitag in Wolfsburg reichte es für die Adler Mannheim beim zweiten Auftritt ihrer Nordreise innerhalb von 42 Stunden bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven nur zu einem Punkt. Bis fünf Minuten vor Schluss lagen die um sieben Akteure dezimierten Mannheimer durch ein Hungerecker-Tor mit 1:0 vorn, gaben jedoch bei der 1:2-Niederlage (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung den möglichen Sieg durch zu viele Strafzeiten ab.

Nach seinem ersten (unauffälligen) Einsatz am Freitag fiel am Sonntag auch noch Andrew Desjardins aus, so dass erneut Kreativität bei der Zusammenstellung der Stürmer gefragt war. Die Gäste legten diesmal ihr Augenmerk zunächst auf die Defensive, um nicht wieder schnell in Rückstand zu geraten. Sie hatten durch das Unterzahl-Break von Plachta (4.), Akdag (9.) und einem Direktschuss von Adam (14.) die besseren Einschussmöglichkeiten, wären aber beinahe mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Dem Treffer von Quirk (15.) versagten die Unparteiischen nach Ansicht des Videobeweises aber die Anerkennung, weil zuvor Johnson von einem Gegenspieler in Torhüter Endras geschoben worden war.

Mit mehr Vorwärtsgang gingen die Mannheimer den zweiten Abschnitt an, wobei Phil Hungerecker (24. Minute) seine zweite Torchance entschlossen zur Führung nutzte. Die rund zehnminütige Drangperiode wurde erst durch Strafzeiten gegen Johnson und Akdag unterbrochen, doch auch in Unterzahl zeigte sich Dennis Endras nach dem "schwarzen Freitag" von Wolfsburg wieder hochkonzentriert.

"Bei unserem kleinen Aufgebot müssen wir die Wechsel kurz halten, so können wir auch offensiv Akzente setzen", gab Marcel Goc das Konzept preis. Eine Ansage, die nicht umgesetzt werden konnte - die Blau-Weiß-Roten wurden mit fortwährender Spieldauer immer mehr im eigenen Drittel eingeschnürt. Allerdings hatte Johnson (43.) das 2:0 auf dem Schläger, als sein Schuss vom Pfosten zurückprallte und vor der Linie liegen blieb, dann vergab Adam (52.) die Führung auszubauen.

Vergebene Möglichkeiten, nach denen die "Nordlichter" zu einer energischen Schlussphase bliesen. Dabei wurde die fünfte Unterzahl den Simpson-Schützlingen zum Verhängnis. Während Akdag draußen saß, gelang Urbas im Nachschuss das 1:1 (55.). In der Verlängerung überwand Chris Rumble, 27-jähriger Sohn des 1997 für kurze Zeit beim damaligen Meister unter Vertrag stehenden Verteidigers Darren, den famosen Endras zum Zusatzpunkt für die Pinguins.

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim 2:1 n.V. (0:0, 0:1,1:0, 1:0); Tore: 0:1 Hungerecker (24.), 1:1 Urbas (55.), 2:1 Rumble (61.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 6/16; Zuschauer: 4421.