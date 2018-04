Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Stimmung beim EHC München war angespannt am Ostermontagabend, der "Dosenklub" sah offenbar die Niederlage aus Spiel zwei in Mannheim als Majestätsbeleidigung an und gab den TV-Sendern im Vorfeld keine Interviews. Vier Stunden später konnten die Oberbayern gleich mehrere glückliche Umstände auf ihre Seite ziehen, um nicht in einer Rücklage zum vierten Spiel am Mittwoch um 19.30 Uhr nach Mannheim zu reisen. Die Adler haben geackert, gerackert, waren nach einigen Problemen im ersten Drittel sowohl bei den Strafzeiten als auch taktisch derart diszipliniert, dass man kaum glauben konnte, dass in diesem April dieselben Akteure auf dem Eis standen, die bis Anfang Januar regelmäßig nach 30 Minuten ihre Linie verloren. "Es bedarf zwei starker Mannschaften, um solch ein gutes und ausgeglichenes Spiel zu liefern, wir sehen am Mittwoch weiter", fasste sich Bill Stewart nach dem Verbrauch seines Kaugummi-Vorrats bewusst kurz.

Drei Dinge waren am Ende des 86-Minuten-Krimis entscheidend, weshalb die Mannheimer ihre 40 Minuten lange optische Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen konnten.

Grund eins: Mads Christensen, der Adler-Schreck. An seinem 31. Geburtstag setzte der Däne mit deutschem Pass seine Serie spielentscheidender Treffer gegen die Kurpfälzer fort, die er von 2010 bis 2014 für die Eisbären Berlin und seither für München regelmäßig zelebriert. Grund zwei: Der Schlittschuh eines Linienrichters. An diesem blieb der Puck bei einem Zweikampf hinterm Tor von Dennis Endras hängen, bevor Frank Mauer die Situation erfasse und den Schützen zum "sudden death" der Adler bediente. Grund drei: Die Torflaute von Chad Kolarik. Der beste Hauptrundenschütze dieser und der vergangenen Spielzeit hat die Seuche am Schläger, läuft seit 2. März jetzt in neun Spielen seinem 24.Treffer nach. Ein Kolarik mit gewohnter Abschluss-Stärke hätte die "Roten Bullen" am Montag schon um 21 Uhr in die Kabine geschickt und den über 400 mitgereisten Anhängern einiges an Nervenkitzel erspart. Die Fans hatten, mit Kartonagen-Ponchos in blauer, weißer und roter Farbe über ihre Kleidung gestülpt, gestaffelt die Ränge Nordkurve der Münchner Eishalle eingenommen.

So bitter die späte Niederlage auch ist, die Cracks gehen mit Optimismus ins heutige Heimspiel. "Wir haben uns nichts vorzuwerfen und gehen mit derselben Einstellung ins nächste Spiel wie bei unserem Sieg am Samstag", meint Aaron Johnson. Torschütze Devin Setoguchi ergänzt: "Wenn wir die vielen positiven Dinge mitnehmen, gehen wir mit erhobenem Kopf in die Arena."

Über das hektische Tagesgeschäft hinaus hat sich eine Diskussion entzündet, die "TV-Experte" Richard (Rick) Goldmann (42), ein ehemaliger Nationalspieler, entfacht hat. Der Niederbayer ist der Auffassung, bei der Paarung der Münchner gegen die Adler handele es sich um ein "vorweggenommenes Finale" - eine angesichts der Zusammensetzung der Vorschlussrunde mit den Klubs der Plätze eins, zwei, drei und fünf der Hauptrunde gewagte Aussage. In jüngster Zeit war nur 2011 ein derart elitärer Kreis, damals die Plätze eins bis vier, im Halbfinale vertreten. In den Jahren danach stießen oft zwei Außenseiter, teilweise von Platz acht bis zehn aus, unter die letzten vier vor.

Ist München gegen Mannheim automatisch ein vorweggenommenes Finale, nur weil der Kader der Adler auf dem Papier prominent besetzt ist? Die Realität sieht ja so aus, dass die Klubs des zweiten Halbfinals, die Berliner Eisbären und die Nürnberg Ice Tigers, eine deutlich konstantere Hauptrunde absolvierten, während die Adler erst mit gewaltigem Anlauf und einem Austausch der kompletten sportlichen Leitung ab Mitte Januar halbwegs auf Kurs kamen.

DEL-Halbfinale Spiel vier (best of seven): Adler Mannheim- EHC München (19.30 Uhr, SAP Arena, ausverkauft); Stand in der Serie: 1:2.