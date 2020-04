Mannheim. (RK) Die NHL hat ihre endgültigen Ranglisten für die ursprünglich am 26. und 27. Juni in Montreal geplante Talentziehung (Draft) veröffentlicht. Allerdings ist aufgrund der Corona-Pandemie der Termin auf ein unbestimmtes Datum verschoben worden. Nachdem Adler-Talent Tim Stützle bereits im Januar vom zentralen Scouting Büro der NHL beim "Midterm Ranking" auf Platz eins der internationalen Spieler stand, hat der Rookie des Jahres der Deutschen Eishockey-Liga diese Einstufung in der finalen Liste bestätigt.

Somit hat der 18-Jährige seine Chancen auf eine sehr frühe Ziehung noch einmal erhöht, zumal einzig Kanadas hochtalentierter Stürmer Alexis Lafrenière in der Gesamtliste (einschließlich der nordamerikanischen Spieler) vor dem gebürtigen Viersener rangiert. Sollte Stützle tatsächlich an Nummer zwei gezogen werden, wäre er der jemals am höchsten gedrafteste deutsche Spieler, nachdem der derzeitige NHL-Topscorer Leon Draisaitl 2014 von den Edmonton Oilers an dritter Stelle gezogen wurde.

"Natürlich ist es mein Traum gewesen, so hoch wie möglich gedraftet zu werden", wird Stützle in amerikanischen Medien zitiert: "Es wäre eine riesengroße Ehre für mich, unter die ersten drei zu kommen." Eine nicht ganz so große Rolle spielen Münchens John-Jascon Peterka und Berlins Lukas Reichel. Peterka kletterte auf Rang sieben unter den "International Skaters", Reichel auf Platz elf.

Vor diesem Hintergrund bekundete der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm, derzeit Co-Trainer der Los Angeles Kings, im Interview mit dem Sportinformationsdienst großes Interesse an Stützle. "Es kann sein, dass wir ihn draften", sagte Sturm. "Wir haben ihn intensiv verfolgt, es gibt nur Positives über ihn zu sagen. Ich hoffe, dass es klappt und wir dann einen Deutschen in unseren Reihen haben." Die Kings haben als viertschlechtestes Team der NHL gute Chancen, schon sehr früh einen der besten Nachwuchsspieler auswählen zu können.

Unterdessen planen die Adler Mannheim offenbar mit Yannik Valenti als potenziellem Stützle-Ersatz. Der 20-jährige Rechtsschütze wird nach einem Bericht der Heilbronner Stimme beim Zweitligisten Heilbronner Falken nicht mehr als Förderlizenzspieler geführt und würde die kommende Saison somit komplett für die DEL zur Verfügung stehen. Wie bereits gemeldet, haben die Stürmer Brune, Klos und Preto ihre Förderlizenzverträge verlängert. Die für die DEL2 beauflagten mindestens zwei U21-Feldspieler sollen nach RNZ-Informationen die aus den Jungadlern hervorgehenden Tobias Möller, Sebastian Hon und Florian Elias belegen.