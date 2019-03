Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim müssen in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst auf Verteidiger Cody Lampl verzichten. Der US-Amerikaner hat sich beim abschließenden Hauptrundenspiel am vergangenen Sonntag gegen die Kölner Haie an der Schulter verletzt, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten. Bei optimalem Heilungsverlauf falle der 32-Jährige drei bis fünf Wochen aus. Die Viertelfinal-Spiele beginnen Mitte März. Der Mannheimer Gegner wird in den Pre-Playoffs ermittelt.