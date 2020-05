Von Rainer Kundel

Neuss/Mannheim. Auch wenn zunächst der Eindruck entstanden sein könnte, als handele es sich bei den geforderten Gehaltsverzichten von 25 Prozent bei allen Spielern der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) um "Überlegungen" – die Situation ist ernst und unmissverständlich: Es sind knallharte Bedingungen, denn ohne die Verzichtserklärung eines jeden Spielers wird kein Klub die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Diesen einheitlichen Beschluss fassten die 14 Klubs auf Vorschlag des Aufsichtsrats, wie Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber dpa erklärte. Der vierköpfige Aufsichtsrat setzt sich aus Klubgesellschaftern zusammen, stellvertretender Vorsitzender ist Daniel Hopp, der geschäftsführende Gesellschafter der Adler Mannheim.

"Heikles Thema"

Tripcke ergänzte, dass die Verzichte selbst für den Fall nötig sind, dass ein Klub derzeit auch ohne Gehaltssenkung einen ausgeglichenen Haushalt nachweist. Betroffen sind sowohl die bestehenden als auch die noch abzuschließenden Spielerverträge. Anders als in vielen Ballsportarten, die bisher die Lizenzanträge "durchwinkten", will es sich die DEL bei Lizenzprüfung nicht einfach machen. "Es ist ein heikles Thema, aber wenn die Spieler ’nein’ sagen, schaden sie ihren Klubs", verdeutlicht Tripcke: "Es geht jetzt schon ans Eingemachte. Wir wollen alle 14 Klubs wirtschaftlich gesund in die neue Saison bekommen." Mit dieser Maßnahme sind noch nicht mal Alternativkonzepte abgesichert, falls die Liga am 18. September nicht planmäßig oder ohne Zuschauer in die neue Saison starten müsste.

Bereits vor einer Woche hatte Matthias Binder, Geschäftsführer der Adler Mannheim, gegenüber dieser Zeitung erklärt: "Wir sind auf die Solidarität der Spieler angewiesen." Druck gegenüber der Politik auszuüben fordert Stefan Adam, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG. "Es geht aktuell ja nur um Verbote und nicht darum, was möglich ist", sagte Adam. "Ich habe von niemandem bislang gehört, wie eine Perspektive ab dem 31. August aussehen kann."

Auf diesen Termin hatten sich Bund und Länder zuletzt als Datum für öffentliche Veranstaltungen ohne Zuschauer geeinigt. Tripcke will dagegen mit Forderungen an die Politik vorsichtig umgehen. "Natürlich braucht man Planungssicherheit. Wir müssen aber Geduld haben. Die einzige Planungssicherheit, die man jetzt kriegen könnte, wäre wahrscheinlich negativ."

Unterdessen verlautete dieser Tage aus der Schweiz, dass Vertreter der dortigen Nationalliga A gute Chancen sehen, einen in Europa bisher arbeitsrechtlich als nicht zulässig erscheinenden "Salary Cap" (Gehaltsobergrenze pro Klub) einführen zu können, was einer kleinen Revolution gleich käme. Dies vor dem Hintergrund, dass der Schweizer Bundesrat dem Sport unter Auflagen 350 Millionen Franken als Darlehen zum Ausgleich von Einnahmeausfällen gewährt hat, wovon 75 Millionen auf Eishockey entfallen.

Gaudenz Domenig, internationaler Wirtschaftsanwalt aus Zürich und Präsident des Schweizer Traditionsklubs HC Davos, hält es laut Schweizer Medien für realistisch, unter Beachtung einer Ankündigungsfrist die Gehaltssumme eines Klubs pro Saison zu deckeln. Im Gespräch sind eine Untergrenze von fünf und eine Obergrenze von sieben Millionen Franken. Die Diskussionen darüber sollen bereits Mitte Juni aufgenommen werden. Als Nachweis zur Glaubhaftmachung soll nicht der Spielervertrag, sondern die steuerliche Gehaltsabrechnung dienen.

Interessant ist der Sanktionsmechanismus: Wer gegen die Obergrenze verstößt, zahlt die doppelte Summe der "Überziehung" in einem Topf, der unter jenen Klubs aufgeteilt wird, die sich an die Obergrenze halten. Ein System, was bislang nur im großen amerikanischen Profisport unter Einbeziehung von Spielergewerkschaften mit entsprechenden Machtbefugnissen greift.