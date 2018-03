Von Rainer Kundel

Mannheim. Misst man die Adler Mannheimer an den im Sommer formulierten Zielen, dann ist rein formal nicht viel schiefgelaufen. "Unter die ersten Sechs und bessere Playoffs spielen als letzte Saison", äußerte sich der damalige Manager Teal Fowler, nachdem sich Trainer Sean Simpson um eine klare Aussage gedrückt hatte. Nur Daueroptimisten, Gesundbeter und realitätsferne Beobachter können diese Betrachtungsweise teilen. Auf den letzten Drücker hat sich nach dem 4:3 Sieg n.P. der siebenfache deutsche Meister, nach dem Krisen-Herbst und einem ebenso langen Anlauf, als Folge des am 4. Dezember vollzogenen Trainerwechsels direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Gegner ist dort ab dem 14. März der ERC Ingolstadt.

Als Belohnung gewährte Bill Stewart zwei freie Tage, das Mittwochtraining ist freiwillig und man darf sicher sein, dass der Trainer genau hinsehen wird, wer sich an diesem Tag sehen lässt. Es ist ja längst nicht so, dass es bei den Adlern Anlass zum Grinsen und für Jubelarien gibt. Dazu ist zu viel passiert in den letzten Monaten, was im Austausch der kompletten sportlichen Leitung gipfelte. Auch war Bill Stewart nicht erfolgreicher als Vorgänger Sean Simpson. Die Durchschnitts-Punktzahl in den 24 Spielen mit Stewart ist geringfügig schlechter als in den 28 Partien zuvor. Handlungsbedarf war dennoch nötig, das Team lag taktisch und von der Mentalität her am Boden und auch an der Kondition mangelte es nach einer zu laschen, rein auf die Champions-League ausgerichteten Saisonvorbereitung. Allein das Schneckenrennen der Konkurrenz um die Ränge vier bis zehn bewahrte den Klub trotz neun Siegen aus den letzten zwölf Spielen vor der gefährlichen best of-three Qualifikation. Noch nie in der DEL-Geschichte reichten 78 Punkte für Platz fünf aus. Dabei wäre leicht mehr möglich gewesen: Gegen die vor ihnen liegenden Klubs aus München, Berlin und Nürnberg holten Kapitän Kink & Co in den Direktvergleichen zwölf Zähler, gegen krasse Außenseiter wie Krefeld und Straubing nur dreizehn von 24, was wiederum Einstellungssache war.

Hintergrund Hauptrunden-Bilanz Platz: 5 Punkte: 78 Punkte-Durchschnitt vor Trainerwechsel: 1,53 nach Trainerwechsel: 1,49 Heim: 47 Auswärts: 31 Tordifferenz: 151:149 Top-Fünf-Scorer: Chad Kolarik 46 Punkte (23 Tore, 23 Vorlagen)

Matthias Plachta 33 (12+21)

Luke Adam 33 (10+23)

Garrett Festerling 29 (10+19)

Andrew Desjardins 26 (13+13) Torhüter: Dennis Endras 39 Spiele (Gegentor-Durchschnitt 2,81)

Chet Pickard 16 (2,42) eingesetzte Spieler: 33 immer dabei: Adam, Plachta Zuschauer-Durchschnitt: 10.191 RK

[-] Weniger anzeigen

Fraglos ist es Stewarts Verdienst, dass sich das lange Zeit abzeichnende frühe Saisonende nicht schon am 4. März realisiert hat. Der 60-jährige hat zwar seine "Schrullen" nicht abgelegt, ist aber reifer und ruhiger geworden, seine analytischen Stärken waren schon immer herausragend. Stewart hat schnell ein Mentalitätsproblem ausgemacht, das Team aber auch fitter gemacht und Schwachstellen aussortiert. Trotz der langwierigen Verletzung von Denis Reul hat er nicht auf Aaron Johnson gesetzt, sondern die Spätverpflichtung Patrick Mullen als laufstarken Defender ins Feuer geworfen. Nach RNZ-Informationen hatte der neue Manager Jan-Axel Alavaara (offizieller Dienstantritt 1. Juli) dabei schon die Kontakte geknüpft, daneben spielte einst Mullens Vater Joe mit Bill Stewart zusammen bei den St.Louis Blues.

Für den Verlauf der Playoffs wird es darauf ankommen, die Defensive noch mehr zu stabilisieren. Während der Angriff inzwischen ausreichend Chancen kreiert und sich mit Plachta, Wolf und Desjardins (26 Punkte in nur 31 Spielen) eine Power-Reihe gefunden hat, ist der Abwehrverbund als Folge krasser Fehleinschätzungen bei der Personalplanung die Achillesferse. Zumal ab den Playoffs das Motto lautet: "Defensive gewinnt Meisterschaften".

Apropos ehemalige sportliche Leitung. Der Anfang Dezember freigestellte und nach wie vor in Heidelberg wohnende Manager Teal Fowler traut dem Team noch einiges zu. "Je mehr die Saison in die entscheidende Phase geht, desto mehr setzt sich Qualität durch und die ist bei den Adlern vorhanden", äußerte sich der Amerikaner im RNZ-Gespräch. Auch bei den Akteuren wächst der Optimismus: "Wir sind wahnsinnig glücklich über die letzten Siege und gehen mit einem guten Gefühl in die Playoffs", befand Garrett Festerling am Sonntagabend. Sinan Akdag verwies auf die schweren Wochen: "Vor zwölf Spielen waren wir Drittletzter, jetzt sind wir verdient im Viertelfinale".

Playoff-Viertelfinale: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim (best of seven): 14., 16., 18., 20., 23., 25., 27. März.