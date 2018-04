Von Rainer Kundel

München. Nach 210 Tagen und 70 Pflichtspielen ist die Saison für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga am Freitagabend mit dem fünften Halbfinalspiel beim EHC München ernüchternd zu Ende gegangen. Nach einseitigen 60 Minuten hatte der Titelverteidiger beim 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)-Sieg leichtes Spiel, um vorzeitig den Finaleinzug perfekt zu machen.

Im Vergleich zum Mittwoch gab es bei den Mannheimern zwei Änderungen. Niki Goc rückte für Johnson als siebter Verteidiger in die Aufstellung, im Sturm erhielt Sparre den Vorzug vor Hungerecker. Nachdem Plachta für seine üblen Attacken gegen zwei Münchner glimpflich davongekommen war, blieb die körperlich präsenteste Reihe mit Plachta, Wolf und Desjardins zusammen. Die Heimniederlage vom Mittwoch in den Köpfen und das schnelle Gegentor durch Mads Christensen nach 45 Sekunden sorgten dafür, dass der Mut der Adler sank. War das Team von Trainer Bill Stewart müde oder glaubte es von Beginn an nicht an seine Chance, ein drittes Heimspiel nach Mannheim zu holen?

Wie beim 1:0 durch die Beine von Carle traf mit Andreas Eder ein Münchner nochmals durch die Beine von Stuart (13.). Ein Treffer in Überzahl, weil Chad Kolarik seinen ganzen Frust mit einem Kinnhaken an Hager ausleben musste. Bei beiden Treffern klafften gewaltige Lücken in der neutralen Zone, so dass der Titelverteidiger mit seinem gewohnten Spielaufbau durchs Mitteleis zum Zuge kam. Stewart verschoss seine letzte Patrone und wollte mit einem frühen Torwartwechsel (Pickard für Endras) einen Wachrütteleffekt erzeugen. Auch dieser Impuls kam nicht an, denn Frank Mauer ließ zwei Gegner stehen und servierte Dominik Kahun die Scheibe auf dem Silbertablett zum 3:0 (19.).

Bevor sich die Mannheimer Offensive erste nennenswerte Chancen erarbeitete, schlug es weitere zweimal hinter Pickard ein. Keith Aulie (25.) und Keith Aucoin ("Wir wollten auf keinen Fall nochmals nach Mannheim fahren") bot sich derart viel Freiraum wie in keinem der vorausgegangenen Duelle. Die läuferischen Defizite der Blau-Weiß-Roten machten überraschend den größten Unterschied aus. "Ich will nicht die ganze Saison schlecht reden. Vor einigen Wochen hätten viele ein fünftes Halbfinalspiel für Utopie gehalten", sagte Christoph Ullmann nach seinem letzten Auftritt im Adler-Trikot. Danach war es auf dem Oberwiesenfeld ein Schaulaufen auf dem Weg zum Titel-Hattrick des "Dosenklubs", der sich nun genüsslich zurücklehnen kann, bis sich der Finalgegner aus der noch mindestens bis Sonntag laufenden Serie Eisbären Berlin gegen Ice Tigers Nürnberg herauskristallisiert.

Dagegen wird es beim siebenfachen deutschen Meister ungeachtet des Aufschwungs ab Mitte Januar und einem Flämmchen Euphorie, noch das Finale zu erreichen, einen größeren Umbruch geben. Dafür steht allein der neu verpflichtete Trainer Pavel Gross, der in Absprache mit Interims-Teamleiter Marcus Kuhl und dem ab dem 1. Juli amtierenden Manager Jan-Axel Alavaara bereits deutlich Wünsche geäußert hat. "Wir arbeiten eine Liste ab", verriet Kuhl schon zu Ende der Hauptrunde.

EHC München - Adler Mannheim 5:0 (3:0, 2:0, 0:0), Tore: 1:0 Christensen (1.), 2:0 Eder (13.), 3:0 Kahun (19.), 4:0 Aulie (25.), 5:0 Aucoin (30.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne); Strafminuten: 2/2; Zuschauer: 6142 (ausverkauft).