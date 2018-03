Luke Adam (o.) trifft zum 1:0 für die Adler. Doch Mannheim brachte selbst einen 2:0-Vorsprung nicht über die Zeit, musste in die Verlängerung und spielte bis spät in die Nacht. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben im zweiten Viertelfinalspiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft gegen den ERC Ingolstadt einen scheinbar sicheren Zwei-Tore-Vorsprung verspielt und sich damit gewaltige Überstunden eingehandelt. Bis der 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) -Sieg in einem hochdramatischen Spiel zementiert war, vergingen 24 Minuten Zusatzspielzeit. Gefeierter Schütze des Siegtreffers war Daniel Sparre, der in der 84. Minute einen Konter mit einem Schuss unters Tordach abschloss. Damit führen die Blau-Weiß-Roten nach zwei Spielen der best of seven-Serie mit 2:0.

Trotz der mehr als durchwachsenen Hauptrunde – die Eishockeystadt Mannheim und die Region sind heiß auf die Playoffs der Adler, erst recht nach dem 3:1 Auftaktsieg vom Mittwoch bei den Oberbayern. Es ist Jahre her, dass bereits im ersten Heimspiel einer Viertelfinal-Serie die SAP Arena ausverkauft war. Gegen den Vorrunden-Vierten von der Donau war es so weit, die unschönen Vorkommnisse von vor zwei Tagen sorgten auf den Rängen zusätzlich für elektrisierende Stimmung. Auch wenn die Akteure die Attacken nicht allzu hoch hängen wollten. „Kleinere Auseinandersetzungen gehören dazu“, befand Marcel Goc und auch Matthias Plachta als unmittelbar Betroffener meinte mit dem Abstand von 24 Stunden: „Es geht alles normal weiter.“

Trainer Bill Stewart sorgte bei der Aufstellung für eine Überraschung. Denis Reul gab nach zwei Monaten Pause (Operation nach Wundheilstörung am Bein) sein Comeback als siebter Verteidiger, Niki Goc blieb dafür draußen. Die Mannheimer starteten mit hohem Tempo einen Sturmlauf, arbeiteten sich quer durch alle Sturmreihen bereits in den ersten zehn Minuten ein Chancenverhältnis von 5:1 heraus, bevor in der 8. Minute ein nicht geahndeter Check mit Anlauf von Wagner gegen den Kopf von Phil Hungerecker für geharnischte Proteste sorgte. Die Wiederholung der Aktion auf dem Videowürfel verdeutlichte die krasse Fehlentscheidung des „Streifendienstes“ – es wird langsam Zeit für eine Intervention der Gastgeber bei Serienmanager Rich Chernomaz.

Hungerecker, gerade erst zum „Rookie“ des Jahres der DEL gewählt, schüttelte sich und mischte drei Wechsel später wieder mit. Nach einer stark verteidigten Unterzahl boten sich Raedeke, Wolf und Setoguchi gegen Ende des ersten Abschnitts weitere Möglichkeiten zur Führung, aber Torhüter Pielmeier avancierte zum besten Akteur seines Teams.

Erst nach Wiederbeginn war der „Zerberus“ erstmals bezwungen, als Luke Adam (22.) die Scheibe aus spitzem Winkel ins lange Eck zur überfälligen Führung mogelte. Diese auszubauen, versäumten nach teilweise blindem Spielverständnis Desjardins, Plachta und Wolf. Obwohl während zwei sich überschneidender Strafzeiten gegen Pelech und Wagner die Adler große Abstimmungsprobleme im Powerplay offenbarten, gelang beim Spielerverhältnis fünf gegen vier Garrett Festerling (28.) aus halblinker Position das 2:0. Ein weiterer Treffer des gleichen Akteurs 51 Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts fand nach Ansicht des Videobeweises wegen hohem Stock keine Anerkennung.

Außer dem sehr großzügigen Umgang mit ihren Chancen gab es am Spiel der Stewart-Schützlinge wenig auszusetzen. Gerade dies sollte sich als Bumerang erweisen. Als Marcel Goc (46.) das leere Tor verfehlte, bewahrheitete die Weisheit „Und schießt du keins, so kriegst du eins“, denn Greilinger verkürzte im Gegenzug zum 2:1 (46.).

Die Nickeligkeiten häuften sich, der Spielfluss wurde durch eine Häufung von Strafen zerhackt und die Adler verzweifelten an ihrer Unfähigkeit, an diesem Abend den numerischen Vorteil zu nutzen. Selbst in der scheinbar komfortablen Situation einer doppelten Überzahl wurde die Vorentscheidung verpasst, was den Panthern die zweite Luft verlieh. Koistinen (54.) glich aus, womit der Spielverlauf endgültig auf den Kopf gestellt war.

In der zeitlich unbegrenzten Verlängerung vergab zunächst Sparre (64.) einen Penalty, dann traf Akdags Schlagschuss den Pfosten (73.). Vier Minuten später schied Kolarik verletzt aus, kam aber in der zweiten Zusatzschicht ab 23.17 Uhr wieder zurück. Es war zum Haare raufen, welchen Aufwand die Cracks betrieben, bis sie in der 84. Minute durch das 3:2 von Daniel Sparre belohnt wurden. Nach fast vier Stunden Bruttospielzeit verpassten einige Fans sogar ihre letzte Heimfahrmöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor Mitternacht.

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 3:2 n.V. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0,1:0); Tore: 1:0 Adam (22.), 2:0 Festerling (28.), 2:1 Greilinger (46.), 2:2 Koistinen (54.), 3:2 Sparre (84.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 10/22; Zuschauer: 13.600 (ausverkauft).