Von Christopher Benz

Mannheim. Bis Donnerstagmorgen standen Ryan MacMurchy, Brent Raedeke, Mathieu Carle sowie David Wolf auf der Verletztenliste. Nun hat es auch noch Garrett Festerling, der sich am Dienstag gegen Esberjg Energy an der Hand verletzte, erwischt. Auf vier bis sechs Wochen beziffern die Verantwortlichen die Ausfalldauer des 31-jährigen Angreifers. Damit hat Trainer Sean Simpson die spannende Aufgabe, für heute (19.30 Uhr) mit den verbliebenen Akteuren gegen die Iserlohn Roosters anzutreten.

Es scheint gut möglich, dass dann bereits Neuzugang Mark Stuart im Kader steht. Der 33-Jährige absolvierte bislang 699 Partien in der NHL, in denen er 97 Scorerpunkte (27 Tore/70 Assists) sammelte. Optimal ist die Vorbereitung zwar nicht für den US-Amerikaner - er landete gestern früh in Deutschland - aufgrund seiner Erfahrung kann er der Mannschaft aber direkt weiterhelfen.

Neben seinen unbestrittenen Fähigkeiten auf dem Eis gilt Stuart als Führungsspieler, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen. "Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und alle haben dasselbe über Mark gesagt", waren die eingeholten Meinungen über den Neuzugang laut Simpson durchweg positiv. Trotzdem ließ er sich noch nicht entlocken, ob Stuart heute aufläuft, "das entscheiden wir erst im Laufes des Tages."

Außerdem verpflichteten die Adler Andrew Desjardins (31). "Wir sind sehr froh, dass sich Andrew trotz zahlreicher anderer Angebote für uns entschieden hat", berichtet Adler-Manager Teal Fowler. Desjardins hat für die San Jose Sharks sowie die Chicago Blackhawks 461 NHL-Partien auf dem Buckel. Seit 2015 darf sich der Kanadier zudem Stanley Cup Sieger nennen, da er kurz vor Beginn der Playoffs nach Chicago wechselte. Desjardins landet am Sonntag in Frankfurt und erhält die Rückennummer 84.

Neben all den Verletzungen, gibt es immerhin in Sachen Luke Adam Positives zu vermelden. "Am Dienstag haben wir ihn auf ärztlichen Rat hin draußen gelassen", erwähnt Simpson, weshalb Adam ab der 38. Minute nicht mehr auf das Eis zurückkehrte. Gestern trainierte der Angreifer wieder voll mit, daher steht seinem heutigen Einsatz nichts mehr im Wege. Der 17-jährig Yannik Valentini bleibt ebenfalls im Kader.

Für das Duell mit Iserlohn waren Stand gestern Mittag 8700 Eintrittskarten abgesetzt. Auch wenn es gegen den Tabellenletzten geht, für die Blau-Weiß-Roten ist das alles andere als ein Freifahrtschein. Die Sauerländer haben immerhin drei ihrer letzten fünf Auswärtspartien gewonnen. "Die werden Vollgas geben, zumal es dort einen Trainerwechsel gegeben hat", weiß Simpson.

Zum Abschluss des Wochenendes reisen die Mannheimer am Sonntag nach Augsburg, wo es um 19 Uhr gegen die Panther um die nächsten drei Punkte geht.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Iserlohn Roosters; Sonntag, 19 Uhr: Augsburger Panther - Adler Mannheim.