Von Rainer Kundel

München. Das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey-Liga zur Hauptrunden-Halbzeit hielt was es versprach: In einem atemberaubenden Match auf Playoff-Niveau mit zwei bärenstarken Torhütern verteidigte Tabellenführer Adler Mannheim bei Verfolger EHC München nach 65 torlosen Minuten mit einem 1:0-Sieg nach Penaltyschießen die seit 12. Oktober währende Tabellenführung.

Schütze des entscheidenden Treffers war Luke Adam, der als einziger Danny aus den Birken im "Shoot-Out" bezwang. Der famose Dennis Endras parierte nach 35 Schüssen aus dem Spiel heraus auch alle drei Versuche der Münchner und wurde vom vollen Gästeblock in der ausverkauften Halle gebührend gefeiert. "Heute hat es Spaß gemacht", freute sich der Goalie im Interview mit Telekom Sport "die ganze Mannschaft hat alles für den Sieg getan."

Nicht wiederzuerkennen waren die Mannheimer im Vergleich zum 2:5 am Freitag gegen die DEG, obwohl die Vorzeichen für das Königstreffen nicht gut standen. Am Vormittag gab der Klub den weiteren Ausfall eines Leistungsträgers bekannt. Mit Tommi Huhtala (Muskelverletzung im Brustbereich) musste nach Lehtivuori, Plachta, Krämmer und Goc die fünfte Stammkraft passen und Talent Seider ist nach ausgeheilter Schulterverletzung bis kommenden Samstag zur U-20-WM in Füssen abgestellt.

Nach 15 Minuten kam es noch schlimmer, denn Brent Raedeke musste nach einem üblen Check von Aulie gegen den Kopf zwei Meter von der Bande entfernt in die Kabine und später, wie Manager Axel Alavaara bestätigte, zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die ansonsten halbwegs ordentlich agierenden Schiedsrichter keine Strafe anzeigten, rächte David Wolf den in Faustkämpfen geübten Sünder auf seine Art.

53:53 Schüsse, davon 35:31 aufs Tor zugunsten des amtierenden Meisters - den Zuschauern bot sich zwar ein an Toren armes, aber sonst in jeder Phase kampfbetontes und spannendes Spitzenspiel, in dem die Münchner bei den hochkarätigen Chancen einen Tick vorn lagen, aber immer wieder an Endras scheiterten. Damit hat der jahrelang gesetzte Stammtorhüter bei der von Pavel Gross praktizierten Rotation mit Chet Pickard ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Pfostenschuss von Ehliz war das Glück auf Seiten der tüchtigen Adler, gegen Joslin und Parkes vollbrachte der 33-Jährige seine größten Taten.

Aber auch die Blau-Weiß-Roten hatten genügend Gelegenheiten, einen "Dreier" in der regulären Spielzeit einzutüten. Festerling, Akdag, die Nachwuchsstürmer Soramies und Brune sowie Kolarik bei der einzigen Überzahl seiner Mannschaft 90 Sekunden vor Schluss scheiterten knapp oder am kaum weniger beschäftigten Danny aus den Birken. In der Verlängerung verteidigten die Unterzahl-Spezialisten eine Festerling-Strafzeit und ergatterten sich den verdienten Zusatzpunkt durch den vom ansonsten wieder blassen Luke Adam verwandelten Penalty.

Trotz zuletzt vier Niederlagen in Folge blieb das Selbstvertrauen der Adler intakt. "Wir wissen, wie man gewinnt. Daher mache ich mir keine großen Sorgen", gab Mark Katic zu Protokoll, "in unserer Kabine herrscht keine Panik." Der Verteidiger bewahrte wie seine Mitspieler im Gegensatz zum Freitag taktische Disziplin - das war der Schlüssel zum Erfolg.

EHC München - Adler Mannheim 0:1 n.P.

Tor: 0:1 Adam (65./Penalty)

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Köttstorfer (Bad Aibling)

Strafminuten: 12 + 10 Disziplinar Aulie / 12 + 10 Disziplinar Wolf

Zuschauer: 6142